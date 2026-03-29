Польша запустит в небо спутник: почему это важно для страны

Польша планирует 30 марта запустить новый спутник для разведки. Старт состоится с базы Vandenberg Space Force Base в США в 12:20 по польскому времени.

Информацию обнародовал в соцсети X заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. Он сообщил, что речь идет о спутнике MikroSAR в рамках констелляции POLSARIS.

По его словам, это "очередной, очень конкретный шаг в направлении построения независимых спутниковых разведывательных возможностей".

Космические планы Польши

Речь идет о развитии системы, которая должна работать независимо от погодных условий и времени суток. Это означает, что польские военные смогут получать данные практически без перерывов, что, очевидно, важно в современных условиях.

В сообщении отмечается, что запуск является частью более крупной стратегии. Она предусматривает создание собственной инфраструктуры наблюдения. И, как уточнил Томчик, это должно повысить оперативность принятия решений и общий уровень безопасности государства.

Детали запуска

Спутник MikroSAR станет элементом орбитальной группировки POLSARIS. Его запуск запланирован на 30 марта в 12:20 по польскому времени с территории США.

Основная задача аппарата – сбор разведывательной информации. Система будет работать независимо от погодных условий, включая облачность или осадки, а также в любое время суток. Это дает возможность непрерывного мониторинга.

Ожидается, что использование таких спутников улучшит ситуационную осведомленность польских Вооруженных сил. А еще позволит быстрее реагировать на потенциальные угрозы и эффективнее планировать операции.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий оборонный концерн Rheinmetall и производитель спутников OHB договорились о создании спутниковой сети для Министерства обороны Германии. Подобные меры могут быть направлены как противодействие как России, так и Китаю.

