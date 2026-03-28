В сети разнесли шоу 'Орел и Решка', которое перезапустило Instagram на русском: Андрей Бедняков отреагировал

Украинское тревел-шоу "Орел и Решка" снова оказалось в эпицентре громкого скандала. После того, как команда проекта объявила о новом формате – "Орел и Решка. По блату", где участие можно купить за 100 тысяч евро, коммуникацию на официальной Instagram-странице программы начали вести исключительно на русском. Авторы контента публикуют ролики из старых выпусков, подписи к которым добавляют на языке страны-агрессора.

На такое решение команды тревел-шоу обратили внимание журналистка Юлия Тимошенко и блогер Елена Мандзюк. В социальной сети Threads они откровенно раскритиковали создателей "Орла и Решки" за популяризацию русского языка, а их возмущение разделили и другие пользователи сети.

"Я не могла поверить своим глазам, что перезапуск "Орла и Решки" происходит на русском, но пошла проверить коммуникацию с официальной страницы, чтобы убедиться воочию. Собственно, не знаю на что я надеялась, если имперскость буквально закодирована в названии этого шоу. Сейчас они будут смотреть, проглотим ли мы это абсолютное неуважение ко всем, и будут делать это за счет контента с предыдущими ведущими", – написала журналистка.

Пользователи сети не сдерживали своих эмоций, прочитав пост Тимошенко, поэтому начали откровенно называть обновленную программу "дном", которая не вызывает ничего кроме отвращения.

"Нет слов даже, насколько это бессмысленно. Такое ощущение, будто часть людей продолжает жить в другом мире".

"Стыд, не верю своим глазам".

"Вы там немного обалдели, мальчики и девочки, или это у вас стабильный отрыв от реальности?"

Более резко на языковую позицию команды шоу отреагировала Елена Мандзюк. Инфлюенсер отметила, что для нового формата проекта лучше подошло бы название "Давайте проверим, насколько украинцам все равно".

"Правила просты: берем украинский продукт, сохраняем московитый язык и смотрим, будет ли реакция, или снова съедят это дерьмо. Украинское тревел-шоу полностью ведет коммуникацию с основной страницы на московитом! Используют контент с Андреем Бедняковым, Лесей Никитюк и Антоном Птушкиным, чтобы привлечь новое внимание и зрителей, но каких? Из России?", – возмутилась блогер.

Языковой скандал не оставил без внимания экс-ведущий тревел-шоу Андрей Бедняков. Под постом Елены Мандзюк он объяснил, что не имеет никакого отношения к социальным сетям "Орла и Решки" и тем, кто их ведет.

"По контракту все видео принадлежат продюсерам шоу. И поэтому они могут использовать видео с моим участием. Моя страница полностью на украинском. Это мой выбор и его я сделал. Отвечать за выбор других людей я не могу", – подчеркнул шоумен.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, языковой скандал вокруг нового формата проекта разворачивается не впервые. В соцсетях "Орла и Решки" обнародовали видео, где генеральный продюсер шоу Нателла Крапивина на русском языке сообщила о возможности приобрести место ведущего за 100 тысяч евро. Тогда у украинцев сразу появился вопрос: на какую аудиторию это рассчитано и почему коммуникация ведется на языке страны-агрессора. Позже новый формат шоу раскритиковали и известные журналисты.

