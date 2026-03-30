Новые правила для больничных, перерасчет пенсий и тарифы: к чему стоит готовиться украинцам в апреле

В Украине с 1 апреля должны пересчитать пенсии работающим, кроме того, также изменятся правила оформления больничных. При этом ситуация с ценами на бензин, если война США и Израиля против Ирана будет продолжаться, могут не стабилизироваться.

Пенсии пересчитают, но не всем

В Украине по состоянию на 1 января продолжали работать 2,8 млн пенсионеров. Часть из них с апреля должна получить перерасчет своих выплат. Условие перерасчета: пенсионер с момента назначения выплаты и по состоянию на 1 марта должен заработать не менее 24 месяцев дополнительного стажа.

То есть если вы вышли на пенсию в 2024-м, но продолжили работать, вероятно, в 2026-м вам должны пересчитать выплату. Здесь есть два варианта: если у вас стала больше зарплата, то пересчитают и коэффициент заработка, и стаж, если же зарплата стала меньше, то могут учесть только увеличение стажа.

Перерасчет произойдет "задним числом" аж в июне, потому что по состоянию на 1 апреля у ПФУ еще нет данных по стажу украинцев (отчетность подается с задержкой). При этом в июне доплатят за предыдущие периоды.

"Однако есть одна важная деталь. Во время такого перерасчета не меняется показатель средней заработной платы, который применялся при назначении или предыдущем перерасчете пенсии. На практике это означает, что даже если человек после выхода на пенсию получает значительно более высокую зарплату, при перерасчете его пенсии применяется старый базовый показатель", – объяснил для OBOZ.UA глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

То есть если человек последние два года работает и получает зарплату 30 тыс. грн, с которой регулярно уплачивается единый социальный взнос. Для определения коэффициента заработной платы его доход сравнивают со средней зарплатой за 2024–2025 годы, которая составляла от 14 975 грн до 24 293 грн.

Но дальше этот коэффициент применяется не к современной зарплате, а к той базе, с которой человеку когда-то назначили пенсию. Для большинства пенсионеров, которые вышли на пенсию давно, это средняя зарплата 2017 года — 3 764,4 грн. После индексаций она составляет примерно 9 992 грн в 2026 году.

В результате человек, который сегодня зарабатывает 30 тысяч гривен и платит взносы, получает перерасчет пенсии, рассчитанный фактически из зарплаты около 9992 грн.

Тарифы на коммуналку с 1 апреля: к чему готовиться

Тарифы на газ и электроэнергию в Украине не изменятся с 1 апреля. Стоимость тока составит 4,32 грн за 1 кВт*ч. Что стоит знать:

Кабинет министров постановлением №632 принял решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения, который действует до 30 апреля 2026 года.

"Повышение тарифов для населения было бы очень странным решением. Особенно в условиях дефицита электроэнергии. Изменение цены сейчас не ко времени", – заявила несколько дней назад во время общения с журналистами премьер-миринстерка Юлия Свириденко.

Однако, вероятно, сроки действия постановления продлят.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Что будет с бензином

Цены на бензин в ситуации, когда США и Изаиль продолжают войну против Ирана, а Ормузский пролив фактически перекрыт, спрогнозировать почти невозможно. В то же время, успокаивают эксперты, недостатка топлива украинцы не почувствуют. По меньшей мере, в ближайшее время.

"В марте мы обеспечены ресурсами, даже есть признаки определенного профицита. Ситуация успокоилась, все же понакупались – и потребители, и трейдеры. А теперь не сильно оно и продается", – отметил топливный эксперт Сергей Куюн.

Более того, заверил он, дефицита топлива не почувствуют и аграрии, которые готовятся к посевной. А вот стоимость топлива, за его словам, может стать для них проблемой.

"Сейчас только начинается контрактирование на апрель. И на всех направлениях одна и та же ситуация – продукт есть, но вопрос в цене", – констатировал он.

Со своей стороны, аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок" Александр Сиренко советует украинцам все же держать определенный запас топлива. Ведь "военные заметки, как выживать, никто не отменял". "Стоит держать бак полным – на всякий случай. А также какие-то талоны и т.д. – ведь большой физический запас сделать невозможно. То есть, следует немножко себя подготовить", – резюмировал эксперт.

Новые правила для больничных

В Украине ужесточают контроль за оформлением и выплатами больничными – с 1 апреля проверять их будут жестче, а возможность "нарисовать" справку, как ожидается, исчезнет. Если больничный признают необоснованным, платить придется медучреждению или врачу – такая финансовая ответственность вводится впервые.

Ключевым документом для выплат остается больничный, сформированный на основе медицинского заключения. Но теперь контроль за этим процессом усиливается – проверки будут проводить территориальные органы ПФУ, которые получают право:

проверять, обоснованно ли выдан больничный;

привлекать специально уполномоченных врачей для оценки медицинских заключений.

Такие врачи будут определяться через электронную систему независимо от региона. Предполагается, что это сделает невозможным ручное вмешательство.

В случае, если проверка установит, что больничный выдан без достаточных оснований:

ПФУ уведомит об этом медучреждение или врача в течение 5 дней;

финансирование выплат будет остановлено;

медучреждение получит 10 дней, чтобы либо компенсировать сумму, либо обжаловать решение ;

; если жалобу не рассмотрят вовремя, ее автоматически будут считать удовлетворенной.

Отдельно предусмотрена пеня – 0,1% за каждый день просрочки. Требование ПФУ будет иметь статус исполнительного документа, то есть средства могут взыскать принудительно. Если медучреждение компенсирует выплаты, оно сможет взыскать эти деньги с врача, который выдал необоснованное заключение. Это означает персональную финансовую ответственность за решение о больничном.

Оформление бумажных больничных разрешат только в случаях, когда невозможно сформировать электронный документ. Порядок их выдачи определит Министерство здравоохранения Украины.

Такая норма будет действовать временно – во время военного положения и еще три месяца после его завершения. А в дальнейшем все без исключения больничные листы будут электронными.