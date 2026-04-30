Продюсер Евгений Филатов, который оскандалился выступлением в Краснодаре в 2014 году, объяснил свой выбор работать на российский рынок в те времена

Украинский продюсер и автор проекта The Maneken Евгений Филатов объяснил, почему в 2010-х работал на российском рынке и выступал в Краснодаре (РФ) в 2014 году. По его словам, это было связано с отсутствием достаточных возможностей для развития своей идеи в Украине на тот момент.

Об этом он рассказал в интервью "Пряма червона", где подтвердил, что концерт в Краснодаре стал последним в рамках большого гастрольного периода в России. Филатов также напомнил, что не скрывал этот факт во время скандала в 2019 году, когда был судьей Нацотбора на Евровидение.

По словам продюсера, его музыкальный проект изначально был ориентирован на западную аудиторию, потому что думал, что в Украине не найдет поддержки. Первый альбом The Maneken вышел в 2007 году во Франции, а песни были англоязычными.

"Музыка настолько прозападная, вся на английском, и я даже не рассматривал Украину, что это может быть кому-то интересно", – объяснил Филатов.

В то же время, по его словам, интерес к проекту в Украине появился благодаря поддержке радиостанций. Однако концертные возможности быстро исчерпались.

"Оказалось, что на радиостанциях диджеи начали поддерживать, говорили: "Вы только что прослушали композицию нашего украинского артиста". За это огромная благодарность. Начался интерес. Но в Украине как-то быстро, по крайней мере как для группы, закончились площадки и все. Тогда начались эти "Россия-Казахстан" (речь о турах по странам СНГ). Я ездил туда очень много в туры", – отметил он.

Филатов подтвердил, что в тот период также сотрудничал с российскими музыкантами. По его словам, это было связано с экономией на логистике.

"Так дешевле, потому что я один летел из Украины", – сказал продюсер, уточнив, что речь шла о сессионных музыкантах.

В частности, продюсер подчеркнул, что не отрицал факт выступления в Краснодаре и ранее. В частности, во время скандала в 2019 году, когда он был судьей Нацотбора на Евровидение, Филатов заявлял, что концерт не был тайной и состоялся еще до прекращения гастролей в России. Тогда он отмечал, что коллектив полностью отказался от выступлений в РФ за несколько лет до того.

