Приняли себя настоящими: пять знаменитостей, которые набрали вес и не собираются худеть. Фото

Нередко бывает, что мировые знаменитости начинали карьеру еще в совсем юном возрасте, когда их фигура была стройной и подтянутой. Стресс из-за популярности и папарацци, плотный график, возрастные проблемы со здоровьем, рождение детей и плохие привычки часто приводили к тому, что тела селебрити менялось из-за набранных килограммов.

Видео дня

Хотя в таблоидах привыкли критиковать звезд за то, что они "запустили себя", многим деятелям культуры удается принять свое тело и жить, не оглядываясь на непрошеное мнение. OBOZREVATEL расскажет о них подробнее (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Рианна

Поп-дива Рианна стала одной из немногих, кому набранные килограммы, как считают фанаты, пошли только на пользу. Звезда Ри-Ри за последние несколько лет дважды беременнела, но ее фигура изменилась задолго до этого. Пышные формы не только не мешают артистке, но и стали ее визитной карточкой, ведь знаменитость все время подчеркивает фигуру откровенными нарядами.

Ева Лонгория

Съемки для глянцев в купальнике, облегающие наряды и пресс – все это было в жизни Евы Лонгории, поэтому фанаты не на шутку удивились, когда актриса забросила изнурительные диеты и показала себя в новом теле, которое не прятала за корсетами и оверсайзом.

Келли Кларксон

Американская певица, которой уже 41 год, не прячет пышные бедра, а пропагандирует любовь к своему телу. В молодости она любила похвастаться стройными ногами и хрупкими плечами, но вернуться к этому телосложению артистка не стремится, хоть и не расслабляется полностью, каждый раз сбрасывая и набирая несколько килограммов.

Алек Болдуин

Актер Алек Болдуин в молодости мог очаровать любую поклонницу спортивным телом. Однако с возрастом его фигура менялась, а звезда не хотел проводить все время в спортзале, чтобы предотвратить это. Конечно, от этого он не стал менее популярным, поэтому артиста и в 65 лет охотно зовут в кино.

Мэрайа Кэри

Известная певица начала стремительно набирать вес меньше 10 лет назад, а причиной, поговаривают, стал стресс после расставания. По всей вероятности, ей хватило бы времени, чтобы вернуться в форму, но артистка не спешит этого делать. И в весе 100 килограммов она смело эпатирует на сцене в сексуальных костюмах, игнорируя упреки хейтеров.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 звездах, которые изменились до неузнаваемости из-за пластических операций. Подробнее о них – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!