Принцу-'озорнику' – 8 лет: королевская семья показала, как Луи развлекается, когда его не видят посторонние

23 апреля младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принцу Луи, который давно стал любимцем публики из-за своих забавных выходок, исполнилось восемь лет. По случаю важного дня родители обнародовали новый потрет молодой королевской особы, а также раскрыли активные хобби, которыми он любит заниматься в свободное время.

Судя по новому ролику, который появился на официальной Instagram-странице принца и принцессы Уэльских, их младшему сыну очень нравится развлекаться на пляже. Когда принца-"озорника" не видят посторонние люди, он охотно дурачиться с песком, а также играет в крикет.

Кроме того, молодая королевская особа, похоже, фанатеет от плавания. На одном из фрагментов праздничного ролика можно увидеть, как принц Луи радостно прыгает в воду в специальном гидрокостюме.

А вот для нового портрета сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма попозировал в значительно более сдержанном виде. Он предстал перед камерой на фоне бушующего моря, одетый в темно-синий свитер с акцентным белым воротничком. На лице принца Луи сияла его фирменная широкая улыбка.

Оба поста, посвященные имениннику, собрали кучу положительных комментариев от пользователей сети, что совсем не кажется удивительным, ведь он давно завоевал расположение общественности своей легкостью и несколько бунтарским характером. Принц Луи не любит придерживаться норм поведения во время публичных мероприятий и нередко нарушает нормы королевского протокола, чем очень похож на своего дядю – принца Гарри.

Как рассказывала корреспондентка Дженни Бонд, оба члена британской монархии имеют схожее отношение к официальным титулам. Принц Луи имеет уникальную связь с Чарльзом III и любит проводить с ним время, однако "совсем не в восторге от того, что тот является королем". Такая позиция очень напоминает мировоззрение герцога Сассекского, который в 2022 году отрекся от обязанностей и переехал в США. Прослеживаются у родственников и схожие черты во внешности.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принц Луи вывел из себя Кейт Миддлтон на публике и получил два замечания.

