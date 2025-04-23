Принцу Луи – 7: почему озорник растет копией дяди Гарри, хотя почти никогда его не видел

Сегодня, 23 апреля, младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принцу Луи исполнилось семь лет. Каждый публичный выход молодой королевской особы делает его настоящей звездой сети, ведь маленький озорник не сдерживает своих эмоций и не очень любит придерживаться норм поведения.

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Похоже, что такие бунтарские черты характера именинник унаследовал от своего дяди принца Гарри. Мальчик растет копией младшего сына Чарльза III, поскольку довольно часто нарушает правила королевского протокола, хотя почти никогда не видел родственника. Дело в том, что герцог Сассекский переехал из Великобритании в тот период, когда принцу Луи было всего 2 года.

Интересно, что оба члена королевской семьи имеют достаточно похожее отношение к титулам. Как отметила корреспондентка Дженни Бонд, принц Луи имеет уникальную связь с Чарльзом III, однако его смущает одна деталь. Эксперт объяснила: "Он явно любит своего дедушку и совсем не в восторге от того, что тот является королем". Это очень сильно напоминает мировоззрение принца Гарри, который в 2020 году отрекся от престола. Соответственно, он отказался от выполнения королевских обязанностей и переехал в США.

К слову, принц Луи также нарушал традиции своей семьи. Молодая королевская особа появилась на концерте колядок в штанах, хотя должен был бы предпочесть шорты. По давнему обычаю мальчики монархии обязаны носить короткий низ до 7-летнего возраста. Однако, вероятно, из-за холодной погоды принц Луи, которому на тот момент было 6, несколько отошел от правил.

Кроме того, оба члена королевской семьи Великобритании являются младшими детьми в семье. Как принц Луи, так и принц Гарри растут в тени старших братьев, которые в будущем унаследуют престол. Поэтому для того, чтобы избежать споров в семье из-за полномочий, Кейт Миддлтон с мужем приняли решение вырастить Шарлотту и Луи вне королевской семьи.

Определенную схожесть между дядей и племянником можно заметить и во внешности. Сравнив фотографии отпрыска Кейт Миддлтон с архивными фотографиями принца Гарри, видно, что у них довольно похожие прически, цвет волос и телосложение.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что королевские поклонники заметили сходство принца Луи с королем Чарльзом ІІІ в детстве.

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