Принцессе Шарлотте – 10: Кейт Миддлтон показала портрет единственной дочери, похожей на принца Уильяма как две капли воды

Сегодня, 2 мая, единственной дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принцессе Шарлотте – исполнилось 10 лет. По этому случаю королевские супруги традиционно обнародовали портрет наследницы, которая очень сильно похожа на отца.

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Соответствующая фотография появилась на странице принца и принцессы Уэльских в Instagram. Именинница предстала перед камерой с широкой улыбкой.

"Счастливого 10-го дня рождения, принцесса Шарлотта!" – указано в описании под публикацией.

Потрет молодой королевской особы сделала Кейт Миддлтон во время семейного отдыха в Камбрии, Англия, в начале этого года. Принцесса Шарлотта предстала перед камерой в камуфляжной куртке и с туристическим портфелем. Она позировала на фоне живописных холмов.

На обнародованном фото можно заметить, что с годами молодое королевское лицо все больше и больше становится похоже на своего папу. Так, например, принцесса Шарлотта унаследовала от старшего сына Чарльза III русый цвет волос. В частности, отец и дочь имеют подобные черты лица и улыбку.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что инсайдер раскрыл, какое будущее для младших детей хотят принц Уильям и Кейт Миддлтон.

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