Принцесса Лихтенштейна обручилась: что известно о 33-летнем женихе Марии Каролины и предстоящей свадьбе

Королевская семья Лихтенштейна объявила о помолвке дочери наследного принца Алоиза, принцессы Марии Каролины, с Леопольдо Мадуро Фольмером. Хотя монархи не раскрывают деталей отношений пары, однако известно, что влюбленные проживают в Лондоне.

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Принцесса Мария, которая не является наследницей престола, работает в индустрии моды в британской столице, в то время как ее будущий муж занимается инвестиционным менеджментом. Об этом сообщает HELLO. Королевский дом также подтвердил, что свадьба молодоженов состоится в конце лета следующего года, а место проведения пока не разглашается.

28-летняя Мари Каролина, второй ребенок принца Алоиза и его жены Софи, родилась в Швейцарии, где получила образование. Позже она посещала колледж Мальверн в Вустершире, Англия, а затем изучала дизайн одежды в Школе дизайна Парсонса в Париже и Нью-Йорке.

33-летний Леопольдо, родившийся в Каракасе, Венесуэла, также получил образование в Великобритании, обучаясь в школе Гарроу и Университете Сент-Эндрюса, а затем закончил аспирантуру в Квинс-колледже Кембриджского университета.

Мария Каролина будет первой из четырех детей Алоиза и Софи, связавших себя узами брака. Супруги также родители принца Йозефа Венцеля, принца Георга и принца Николауса. 56-летний принц Алоиз является регентом Лихтенштейна с 2004 года, в то время как его отец, 79-летний Ганс-Адам II, остается официальным главой государства.

Это единственная европейская монархия, действующая по правилам агнатического первородства, что означает, что женщины исключены с престола и линии престолонаследия. Расположенный между Австрией и Швейцарией, Лихтенштейн является четвертой самой маленькой страной Европы с населением всего 40 тысяч человек.

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