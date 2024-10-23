Билли Айлиш больно упала с лестницы во время концерта и показала, какую травму получила. Фото

Американская певица Билли Айлиш попала в конфузную ситуацию во время выступления в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, США. Артистка спускалась со сцены, когда споткнулась на лестнице и упала на пол. Это произошло во время прощания с фанами, пришедшими на концерт в рамках тура "Hit Me Hard and Soft".

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Инцидент попал на видео одного из зрителей и быстро завирусился в TikTok. Впоследствии 22-летняя звезда вышла в Instagram, чтобы показать поклонникам синяк, полученный в результате падения. "Но буквально", –подписала Айлиш.

Комментаторы поделились эмоциями под видео, в частности, вспомнив недавнюю ситуацию с певицей Оливией Родриго, которая упала в открытый люк во время одного из выступлений:

"Почему все падают".

"Как она побежала потом".

"Почему буквально все падают на своих концертах".

"О Боже мой, я надеюсь с ней все хорошо".

Напомним, на прошлой неделе певица Оливия Родриго чуть не получила травму во время концерта в Мельбурне, Австралия. Звезда упала в откинутый люк, когда бежала по сцене, однако вышла из конфузной ситуации как профессионал. Видео – смотрите здесь.

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