Принц Уильям и Кейт Миддлтон очаровали фанатов новой рождественской открыткой в похожих нарядах. Фото

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт Миддлтон обнародовали официальную рождественскую открытку 2025 года, на которой появились вместе со своими тремя детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Фотографию сделал Джош Шиннер еще в апреле (для рождественских открыток выбирают самый важный кадр года).

Семейное фото было опубликовано в четверг, 18 декабря, на официальных страницах супругов в соцсетях. Съемка состоялась на открытой местности – семья сидит в поле с нарциссами, расположившись близко друг к другу перед камерой. Композиция снимка создана в неформальном, семейном стиле – типично для семьи Уэльских.

"Желаем всем счастливого Рождества", – подписали они кадр.

На снимке Кейт Миддлтон и принц Уильям позируют в похожих по стилю нарядах вместе с детьми. Глава семейства и принц Луи одеты в темно-зеленые свитера и синие джинсы. Принцесса Шарлотта, склонившая голову на плечо отца, также позировала в зеленом свитере, дополненном шарфом.

А вот принцесса Кейт надела бордовый свитер, из которого выглядывал воротник рубашки, а принц Джорж – белую рубашку и коричневую жилетку.

Вероятно, фото было сделано во время той же фотосессии, с которой ранее публиковали кадры ко Дню отца, а также официальные портреты по случаю 7-летия принца Луи в апреле и 12-летия принца Джорджа в июле. На тех фотографиях принцесса Кейт не появлялась.

Последний раз семью Уэльских видели вместе публично 5 декабря во время пятой ежегодной рождественской службы принцессы Кейт "Вместе на Рождество". Джордж, Шарлотта и Луи традиционно присоединились к мероприятию.

Ожидается, что королевская семья снова появится вместе и на Рождество, следуя ежегодной традиции посещения церковной службы. После этого семья отправляется в Сандрингем-Хаус, где собирается на праздничный обед, а в 15:00 по местному времени просматривает рождественскую речь короля Чарльза III.

Ранее OBOZ.UA писал, что Чарльз III и королева Камилла представили рождественскую открытку и выбрали для нее символическое фото. Это является давней традицией британской монархии, и часто почтовая карточка отправляется к фанатам Его и Ее Величества по всему миру.

