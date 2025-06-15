Семейная идиллия: принц Уильям в День отца умилил редкими кадрами со своими детьми. Фото

В воскресенье, 15 июня, во многих странах мира отмечают День отца. По этому случаю принц Уильям поделился теплыми семейными снимками, поздравив всех пап с праздником

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На официальной Instagram-странице принца и принцессы Уэльских показали новые семейные фото. На них принц Уильям со своими тремя детьми от Кейт Миддлтон – принцем Джорджем (11 лет), принцессой Шарлоттой (10 лет) и принцем Луи (7 лет).

На первом фото видно, как трое детей обнимают отца. Снимок сделан на природе, в теплой, гармоничной атмосфере. Принц Джордж стоит по правую руку от отца, Шарлотта – по левую, а Луи прижался спереди. Уильям легонько обнял детей. Наряды всей семьи подобраны в единой цветовой палитре.

"С Днем отца, папа (до и после!) Мы любим тебя! Джордж, Шарлотта и Луи", – говорится в подписи к фото. Чувственное обращение ко Дню отца было опубликовано после парада Trooping the Colour, который Уильям и Кейт Миддлтон посетили с детьми.

На другом, менее официальном кадре, Джордж, Шарлотта и Луи обнимают Уильяма, смеясь и лежа на траве. Этот момент выглядит довольно спонтанным и искренним, еще больше подчеркивая тесную связь между отцом и детьми.

Оба фото сделал профессиональный фотограф Джош Шиннер в Норфолке – месте, где семья часто проводит свободное время. Именно этот фотограф создал и недавний портрет Луи к его дню рождения, 23 апреля. Не исключено, что семейные фотографии были сделаны в тот же день.

Как сообщал OBOZ.UA, в доме принца Уильяма и принцессы Кейт Миддлтон царит молчаливое табу: имя Меган Маркл там фактически под запретом. Причина – глубокая обида, которую супруги испытывают из-за публичных заявлений принца Гарри.

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