Принц Гарри узнал из сети о госпитализации Чарльза III из-за лечения рака: как он отреагировал на состояние отца

Принц Гарри не получил никаких официальных сообщений от Букингемского дворца о госпитализации своего отца, короля Чарльза III, из-за побочной реакции на лечение рака. Об этом он узнал только из новостей, когда информация уже разлетелась по сети.

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По словам инсайдеров, герцог Сассекский "чувствует себя одиноким, как никогда" и все больше отдаляется от королевской семьи. Как сообщает Daily Mail, дворец не стал сообщать принцу Гарри новость, чтобы не беспокоить его, поскольку тот проживает в тысяче километров от Великобритании. Это лишь подчеркивает напряженность в отношениях между герцогом Сассекским и его родными.

Последняя встреча принца с отцом состоялась в феврале прошлого года, когда Чарльз III впервые поставил диагноз рак. Тогда их разговор длился не более получаса, после чего король отправился в свою резиденцию в Сандрингеме, оставив сына наедине.

По словам инсайдеров, принц Гарри сейчас переживает непростой период жизни. Он почти не выходит из имения в Монтесито в США, где живет вместе с женой Меган Маркл и двумя детьми.

"Он ужасно скучает по своей семье, но никто больше с ним не разговаривает. Он просто хочет пойти выпить пива с ребятами, но его единственные друзья – это мужчины подруг Меган", – заявляет источник.

Кроме семейных трудностей, Гарри недавно столкнулся с серьезными проблемами в своей благотворительной деятельности. Он покинул совет директоров организации Sentebale, основанный в 2006 году для помощи детям, пострадавшим от ВИЧ/СПИДа. Это решение стало для него "большим шоком", поскольку Sentebale была одной из последних связей принца с его матерью, принцессой Дианой.

Состояние Чарльза III: что известно

76-летний король Чарльз III был вынужден отменить ряд официальных мероприятий в четверг из-за "временных побочных эффектов" лечения от рака. Его госпитализировали для короткого периода наблюдения, после чего он вернулся в Кларенс-Хаус.

Букингемский дворец заверил, что это плановая процедура и нет причин для паники. "Никакой драмы нет", – заявили источники, отмечая, что Чарльз чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои королевские обязанности.

Ранее OBOZ.UA писал, что Чарльза III впервые заметили на публике после госпитализации из-за побочной реакции на лечение рака. 76-летний монарх был замечен, когда он покинул на автомобиле лондонскую резиденцию Кларенс-Хаус.

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