"Придется лишать званий". Хлывнюк выдвинул ультиматум из-за предателей, имеющих звание "заслуженных"

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заявил, что украинским властям рано или поздно придется пересмотреть список деятелей культуры, имеющих государственные звания и награды. Музыкант подчеркнул: вопрос лишь в том, за какую позицию – проукраинскую или антиукраинскую – будут лишать наград.

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В то же время он сам заявил, что готов отказаться от звания "заслуженного", если в дальнейшем будет в одной компании с артистами, чья позиция вызывает возмущение у украинцев. Соответствующий пост Хлывнюк опубликовал в Facebook.

"Лишать званий и наград "деятелей культуры" все равно придется. Вопрос только в том: за антиукраинскую или за проукраинскую позицию. Я не против лишиться своего "заслуженного" звания, в такой компании это настоящий "кринж", – написал фронтмен "Бумбокса".

Заявление Хлывнюка можно воспринимать как требование определиться, кого именно государство считает достойным носить почетные звания.

Хотя музыкант не назвал конкретных артистов, его слова прозвучали на фоне недавнего скандала вокруг Потапа. Рэпер и продюсер Алексей Потапенко в последние дни делал публичные заявления о русском языке, после чего в Украине заговорили и о возможности лишения его звания заслуженного артиста. Артист-беглец заявил, что готов добровольно отказаться от него, но выдвинул встречное условие.

"Вижу, в стране уже решены все проблемы. Осталось самое важное – лишить Потапа звания заслуженного артиста Украины. Если это действительно кому-то поможет, кого-то сделает счастливее, приблизит победу или вернет людям веру – я готов. Добровольно отдам", – написал он.

В то же время Потап предложил заменить звание "заслуженного" на "народного артиста". По его словам, этот статус ему якобы присвоили не указы президента, а зрители.

Причиной очередной волны критики в адрес Потапа стал его совместный с Настей Каменских ролик об отдыхе на роскошной яхте. В нем супруги фактически связали использование русского языка с понятием "свободы".

"Боже, прости нас, пожалуйста, за то, что мы говорим на русском языке, мы совсем забыли, что есть такое понятие, как... Свобода", – говорилось в подписи к видео.

После скандала рэпер также вышел в прямой эфир, где отшутился от критики и заявил, что вернётся в Украину "скоро".

Ранее OBOZ.UA писал, что Потап и Настя попытались пошутить над Галкиным в Юрмале, но опозорились. Пугачева без слов дала понять, что шутка не удалась.

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