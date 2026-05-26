Преодолеют 15 тысяч км, чтобы выступить перед украинцами: раскрыто имя первого международного артиста на Atlas Festival 2026

Фестиваль музыки Atlas Festival объявил первого международного артиста нынешнего лайнапа. Впервые в Украине выступит дуэт breathe. из Австралии, участники которого преодолеют почти 15 тысяч километров из Сиднея в Киев ради выступления перед украинской аудиторией.

Более того, как сообщают организаторы фестиваля, breathe. в состав которого входят Эндрю Грант и Шон Уокер, не планировали в этом году давать никаких концертов, но для украинцев сделали исключение. Музыканты объяснили, что имеют особую связь со слушателями, которые открыли для себя их музыку во время войны.

"Мы едем в Украину, потому что некоторые связи должны стать реальными – лицом к лицу, в одной комнате, дыша одним воздухом. Для тех, кто чувствует. Для Украины", – заявил дуэт.

Известно, что расстояние от Сиднея до Киева составляет 14 950 километров. Дорога предполагает десятки часов перелетов и пересадки через другие страны. И все это ради несколькочасового выступления в столице.

Отметим, breathe. работают в жанрах downtempo, electronic soul и альтернативного R&B. Их музыка отличается атмосферным звучанием, мягким вокалом и кинематографической эстетикой. Наиболее узнаваемым треком дуэта стал сингл Are You All Good?, выпущенный в 2018 году.

Дебютный альбом группы For Your Darkest Days вышел в 2025 году – через семь лет после создания проекта. Также композиции breathe. звучали в сериалах Apple TV, Showtime и Netflix, в частности в "Ты" и "Элита".

Atlas Festival 2026 состоится 17–19 июля на территории Blockbuster Mall в Киеве. Организаторы отмечают, что локация имеет самое большое укрытие в Украине, что позволяет проводить фестиваль с учетом условий безопасности.

В этом году мероприятие также продолжает благотворительный проект "Дронопад" вместе с фондом "Вернись живым" и запускает "Сбор 150%" в поддержку украинских военных.

Ранее Atlas Festival уже объявлял часть участников. На сцене выступят:

MONATIK

"Бумбокс"

Курган & Агрегат

LATEXFAUNA

"Жадан и Собаки"

Ницо Потворно

"Хейтспіч"

KLER

KOLA

SadSvit

Кажанна

