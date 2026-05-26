УкраїнськаУКР
русскийРУС

Преодолеют 15 тысяч км, чтобы выступить перед украинцами: раскрыто имя первого международного артиста на Atlas Festival 2026

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
177
Преодолеют 15 тысяч км, чтобы выступить перед украинцами: раскрыто имя первого международного артиста на Atlas Festival 2026

Фестиваль музыки Atlas Festival объявил первого международного артиста нынешнего лайнапа. Впервые в Украине выступит дуэт breathe. из Австралии, участники которого преодолеют почти 15 тысяч километров из Сиднея в Киев ради выступления перед украинской аудиторией.

Более того, как сообщают организаторы фестиваля, breathe. в состав которого входят Эндрю Грант и Шон Уокер, не планировали в этом году давать никаких концертов, но для украинцев сделали исключение. Музыканты объяснили, что имеют особую связь со слушателями, которые открыли для себя их музыку во время войны.

Преодолеют 15 тысяч км, чтобы выступить перед украинцами: раскрыто имя первого международного артиста на Atlas Festival 2026

"Мы едем в Украину, потому что некоторые связи должны стать реальными – лицом к лицу, в одной комнате, дыша одним воздухом. Для тех, кто чувствует. Для Украины", – заявил дуэт.

Известно, что расстояние от Сиднея до Киева составляет 14 950 километров. Дорога предполагает десятки часов перелетов и пересадки через другие страны. И все это ради несколькочасового выступления в столице.

Отметим, breathe. работают в жанрах downtempo, electronic soul и альтернативного R&B. Их музыка отличается атмосферным звучанием, мягким вокалом и кинематографической эстетикой. Наиболее узнаваемым треком дуэта стал сингл Are You All Good?, выпущенный в 2018 году.

Преодолеют 15 тысяч км, чтобы выступить перед украинцами: раскрыто имя первого международного артиста на Atlas Festival 2026

Дебютный альбом группы For Your Darkest Days вышел в 2025 году – через семь лет после создания проекта. Также композиции breathe. звучали в сериалах Apple TV, Showtime и Netflix, в частности в "Ты" и "Элита".

Преодолеют 15 тысяч км, чтобы выступить перед украинцами: раскрыто имя первого международного артиста на Atlas Festival 2026

Atlas Festival 2026 состоится 17–19 июля на территории Blockbuster Mall в Киеве. Организаторы отмечают, что локация имеет самое большое укрытие в Украине, что позволяет проводить фестиваль с учетом условий безопасности.

В этом году мероприятие также продолжает благотворительный проект "Дронопад" вместе с фондом "Вернись живым" и запускает "Сбор 150%" в поддержку украинских военных.

Преодолеют 15 тысяч км, чтобы выступить перед украинцами: раскрыто имя первого международного артиста на Atlas Festival 2026

Ранее Atlas Festival уже объявлял часть участников. На сцене выступят:

  • MONATIK
  • "Бумбокс"
  • Курган & Агрегат
  • LATEXFAUNA
  • "Жадан и Собаки"
  • Ницо Потворно
  • "Хейтспіч"
  • KLER
  • KOLA
  • SadSvit
  • Кажанна

OBOZ.UA также сообщал, что финская рок-группа The Rasmus рассказали, что их больше всего поразило в Киеве во время воздушной тревоги. Для музыкантов первые часы в столице стали испытанием – вместо отдыха после дороги они оказались в бомбоубежище из-за массированной атаки РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Atlas Weekendмузыкамузыкальный фестивальФестиваль
Редакционная политика