'Вы, украинцы, невероятно смелые!' The Rasmus рассказали, что их больше всего поразило в Киеве во время воздушной тревоги

Финская рок-группа The Rasmus, которая в июле была в Киеве как зарубежный хедлайнер Atlas Festival 2025, поделилась эмоциональными впечатлениями от своего пребывания в Украине. Для музыкантов первые часы в столице стали испытанием – вместо отдыха после дороги они оказались в бомбоубежище из-за массированной атаки РФ.

Вокалист группы Лаури Юльонен признался в интервью "Мув до нас", что этот день стал для него настоящим шоком.

"Впервые имели опыт пребывания в бомбоубежище, потому что звучала тревога и было опасно. Мы следили за ходом событий через телефон. И это очень страшно. Вы, украинцы, невероятно смелые. Вы уже даже привыкли к этому", – эмоционально отметил артист.

Музыканты впервые почувствовали, как это – быть под угрозой атаки, когда в любой момент может произойти взрыв. По словам Юльонена, больше всего их поразило не столько само пребывание в укрытии, сколько спокойствие украинцев в таких обстоятельствах.

"Когда началась первая для нас тревога в Киеве, мы были на Майдане Независимости. Мы на авто сразу направились в безопасное место, но люди на площади и улицах продолжали шагать, заниматься своими делами. Мы все вместе сказали: "Чтооооо?" Но мы понимаем, что это уже очень долго длится. Вы привыкаете", – поделились участники группы.

Финские рокеры отметили, что только побывав в Киеве, поняли масштаб того, через что проходят украинцы ежедневно. Они подчеркнули, что даже несколько дней пребывания в состоянии постоянной опасности оставили на них сильный отпечаток, а жизнь украинцев в таких условиях уже более трех лет заслуживает уважения.

Кроме выступления на Atlas Festival, The Rasmus использовали свой визит и для поддержки украинцев. Музыканты посетили мемориал памяти павших воинов возле Софийского собора и "клумбу с флажками" на Майдане Независимости, где каждый сине-желтый флаг символизирует жизнь, оборванную войной. Также они посетили детей в больнице "Охматдет", уделив внимание маленьким пациентам и пообщавшись с их родителями.

