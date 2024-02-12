Представительница Украины на 'Миссис Мира 2023' рассказала, как без слов дала понять россиянкам, чтобы даже не пытались с ней подружиться

37-летняя Елена Елизарова, представившая Украину на "Миссис Мира 2023", рассказала о закулисье конкурса. Красавицы из разных стран собрались в Лас-Вегасе, США, чтобы сразиться за корону.

Однако не обошлось без РФ: в событии приняли участие "Миссис Россия" и "Миссис Урал". Об этом украинка рассказала в интервью изданию Гордон.

Елизарова подчеркнула, что до сих пор не понимает, каким образом страну-агрессорку представляли две конкурсантки. По ее словам, при первой встрече россиянки поздоровались с ней. Неудивительно, что гражданки РФ пытались подружиться с "Миссис Украина 2023". Подобное случалось и на конкурсе "Мисс Вселенная-2023", когда россиянка пыталась пообщаться с участницей Ангелиной Усановой.

"Я поздоровалась со всеми участницами, но им дала понять, что мы держимся в стороне друг от друга", – сказала Елизарова. Украинка добавила, что россиянки поняли ее месседж и вели себя тактично.

Напомним, 37-летняя Елена Елизарова – бизнесвумен, жена нацгвардейца и многодетная мать. Она основала свой ювелирный бренд и занимается дизайном интерьера. Подробнее – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, конкурсантка какой страны стала победительницей "Миссис Мира 2023" : украинка в топ-17 не вошла.

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