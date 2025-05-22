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Предатель Артур Пирожков получил российское гражданство

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,6 т.
Предатель Артур Пирожков получил российское гражданство

Российское гражданство получил певец и комик Александр Ревва, известный под сценическим именем Артур Пирожков. Информацию подтверждают документы, оказавшиеся в распоряжении российского пропагандистского агентства. Как следует из них, Ревва указал российское гражданство в официальных юридических бумагах в начале мая 2025 года.

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Паспорт гражданина России ему был вручен 6 мая, сообщают пропагандистские медиа. Несмотря на то, что Ревва родился в украинском Донецке, до последнего избегал формализации своего статуса гражданина РФ.

Еще в 1999 году он переехал в Москву, где построил успешную карьеру шоумена. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года артист покинул Россию и уехал в Испанию, где сделал заявление, что призывает остановить войну. Этот шаг тогда был воспринят как четкая антивоенная позиция, однако дальнейшие действия Реввы доказали обратное.

Предатель Артур Пирожков получил российское гражданство

После антивоенного поста артист исчез из информационного пространства и больше публично не осуждал российскую агрессию. В 2023 году Ревва пытался вернуться в шоу-бизнес в России. Его попытки, однако, оказались безуспешными – в частности, из-за обвинений в "русофобии", которые прозвучали со стороны российских политиков. В новогодних телепроектах, где он принял участие, все сцены с ним впоследствии были вырезаны.

Предатель Артур Пирожков получил российское гражданство

Интересно, что на фоне российского вторжения Ревва также прекратил общение с отцом, который проживает на временно оккупированной территории в Донецке. По словам отца, сын с 2014 года ни разу не приезжал в родной город, даже несмотря на то, что в Донецке выступали другие российские артисты, например Григорий Лепс. Отец Реввы также отметил, что его сын имел тесную дружбу с Владимиром Зеленским и избегал поездок на Донбасс, чтобы "не потерять возможность попасть в Украину".

Однако финансовые и профессиональные проблемы, которые Ревва начал испытывать в Европе, заставили его изменить риторику. Известно, что после провального возвращения на российское телевидение он продолжил искать возможности для работы в РФ. Получение гражданства стало следующим логическим шагом для артиста, который стремится снова зарабатывать в России, несмотря на заявленную прежде позицию.

Предатель Артур Пирожков получил российское гражданство

С новым статусом Ревва уже успел выступить с несколькими частными концертами в РФ, однако значительной публичной активности пока не демонстрирует. Жена артиста ситуацию не комментирует, а сам Пирожков воздерживается от каких-либо публичных заявлений о своих действиях и новом паспорте.

Ранее OBOZ.UA писал, что Артур Пирожков засветился на одной из самых престижных премий в мире. Артист-предатель появился на торжественном мероприятии в сопровождении своей жены Анжелики и двух дочерей: Алисы и Амели.

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