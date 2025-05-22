Предатель Артур Пирожков получил российское гражданство

Российское гражданство получил певец и комик Александр Ревва, известный под сценическим именем Артур Пирожков. Информацию подтверждают документы, оказавшиеся в распоряжении российского пропагандистского агентства. Как следует из них, Ревва указал российское гражданство в официальных юридических бумагах в начале мая 2025 года.

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Паспорт гражданина России ему был вручен 6 мая, сообщают пропагандистские медиа. Несмотря на то, что Ревва родился в украинском Донецке, до последнего избегал формализации своего статуса гражданина РФ.

Еще в 1999 году он переехал в Москву, где построил успешную карьеру шоумена. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года артист покинул Россию и уехал в Испанию, где сделал заявление, что призывает остановить войну. Этот шаг тогда был воспринят как четкая антивоенная позиция, однако дальнейшие действия Реввы доказали обратное.

После антивоенного поста артист исчез из информационного пространства и больше публично не осуждал российскую агрессию. В 2023 году Ревва пытался вернуться в шоу-бизнес в России. Его попытки, однако, оказались безуспешными – в частности, из-за обвинений в "русофобии", которые прозвучали со стороны российских политиков. В новогодних телепроектах, где он принял участие, все сцены с ним впоследствии были вырезаны.

Интересно, что на фоне российского вторжения Ревва также прекратил общение с отцом, который проживает на временно оккупированной территории в Донецке. По словам отца, сын с 2014 года ни разу не приезжал в родной город, даже несмотря на то, что в Донецке выступали другие российские артисты, например Григорий Лепс. Отец Реввы также отметил, что его сын имел тесную дружбу с Владимиром Зеленским и избегал поездок на Донбасс, чтобы "не потерять возможность попасть в Украину".

Однако финансовые и профессиональные проблемы, которые Ревва начал испытывать в Европе, заставили его изменить риторику. Известно, что после провального возвращения на российское телевидение он продолжил искать возможности для работы в РФ. Получение гражданства стало следующим логическим шагом для артиста, который стремится снова зарабатывать в России, несмотря на заявленную прежде позицию.

С новым статусом Ревва уже успел выступить с несколькими частными концертами в РФ, однако значительной публичной активности пока не демонстрирует. Жена артиста ситуацию не комментирует, а сам Пирожков воздерживается от каких-либо публичных заявлений о своих действиях и новом паспорте.

Ранее OBOZ.UA писал, что Артур Пирожков засветился на одной из самых престижных премий в мире. Артист-предатель появился на торжественном мероприятии в сопровождении своей жены Анжелики и двух дочерей: Алисы и Амели.

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