Прах развеяли над Альпами: от редкой формы рака умерла 'тайная дочь' Фредди Меркьюри

Умерла женщина, которую в биографической книге британской журналистки Лесли-Энн Джонс называли тайной внебрачной дочерью фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри. Семья сообщила, что она ушла из жизни в возрасте 48 лет после длительной борьбы с редкой формой онкологического заболевания – хордомой, агрессивным раком позвоночника.

О смерти женщины, известной публично лишь как "Б", изданию Daily Mail сообщил ее вдовец Томас. По его словам, она умерла мирно, оставив двух сыновей в возрасте девяти и семи лет.

Прах женщины, согласно ее воле, был развеян над Альпами. Семья проживает во Франции.

Лесли-Энн Джонс сообщила, что онкологическое заболевание сопровождало "Б" с детства, периодически входя в ремиссию. Именно после возвращения болезни она решила обратиться к писательнице, прочитав ее предыдущую книгу о Меркьюри. Вместе они работали над биографией в течение четырех лет. Накануне смерти женщина успела совершить путешествие в Южную Америку и побывать в Мачу-Пикчу – месте, которое считала особенно важным для себя.

Информация о существовании тайной дочери Фредди Меркьюри стала публичной только в 2025 году после выхода книги Лесли-Энн Джонс "С любовью, Фредди". В ней автор заявила, что легендарный певец стал отцом ребенка в 1976 году в результате кратковременного романа с женой своего близкого друга. По утверждению Джонс, о ребенке знали только самые близкие люди Меркьюри – его родители, сестра, участники группы Queen и Мэри Остин.

Писательница утверждала, что Фредди Меркьюри поддерживал тесные и теплые отношения с дочерью до самой смерти в 1991 году. Он якобы называл ее "Биби", "сокровищем" и "маленьким лягушонком", а также написал о ней несколько песен. В частности, речь шла о композиции Queen "Bijou" и "Don't Try So Hard". Перед смертью певец, по словам автора, передал дочери 17 томов личных дневников.

Именно эти дневники стали основой книги "С любовью, Фредди". В них, как отмечает биограф певца, Меркьюри начал фиксировать свои мысли с 1976 года – после того, как узнал о беременности. Автор заявляла, что имела в расположении также ДНК-доказательства, подтверждающие отцовство певца.

Бывшая невеста Фредди Меркьюри Мэри Остин ранее публично отрицала информацию о существовании ребенка. В интервью газете Sunday Times она заявляла, что была бы шокирована, если бы у певца действительно была дочь, и настаивала, что не знала о ней.

Также Остин ставила под сомнение существование дневников, отмечая, что Меркьюри не вел таких записей. Адвокаты Мэри Остин пытались заблокировать публикацию книги, однако после ее выхода юридических претензий выдвинуто не было.

По словам Лесли-Энн Джонс, "Б" долгое время не решалась раскрыть свою историю из-за профессии – она работала врачом и опасалась, что огласка может навредить ее карьере и пациентам. В публичном заявлении перед выходом книги женщина признавалась, что не хотела "делиться своим папой со всем миром" и что ей пришлось взрослеть без него, наблюдая, как образ Фредди Меркьюри переосмысливают и искажают в публичном пространстве.

