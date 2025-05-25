Тайны личной жизни Фредди Меркьюри: легендарный певец имел внебрачную дочь, о которой знало только его ближайшее окружение

Британская писательница Лесли-Энн Джонс в своей новой книге "С любовью, Фредди", где описала биографию легендарного певца и вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри, раскрыла шокирующую деталь о его личной жизни. По словам автора, у исполнителя была тайная дочь, которая появилась на свет в результате кратковременного романа с женой его близкого друга в 1976 году.

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Как сообщает Daily Mail, в биографии указано, что о ребенке было известно только самым близким людям знаменитости, а именно родителям, сестре, другим участникам коллектива Queen, а также его подруге Мэри Остин. Все они до последнего не раскрывали тайну Фредди Меркьюри, пока этого не сделала его наследница.

Как отметила автор, дочь исполнителя находилась в прекрасных отношениях с отцом и регулярно виделась с ним, пока он не умер в 1991 году в результате осложнений СПИДа. Перед уходом в мир иной артист якобы вручил наследнице 17 томов личных дневников, которые она решилась передать Лесли-Энн Джонс. В книге "С любовью, Фредди" размещен фрагмент рукописного письма дочери звезды.

"Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. У нас были очень близкие и любящие отношения с момента моего рождения и в течение последних 15 лет его жизни. Он обожал меня и был предан мне. Обстоятельства моего рождения могут показаться, по меркам большинства людей, необычными и даже возмутительными. Это не должно удивлять. Это никогда не мешало его стремлению любить и заботиться обо мне. Он ценил меня как самое дорогое сокровище", – написала она.

Стоит отметить, что дочь Фредди Меркьюри, которой сейчас 48 лет, решила сохранить анонимность, поэтому представила себя просто как "Б". Известно, что она работает в одном из медицинских учреждений в Европе.

"После трех десятилетий лжи, догадок и искажений пришло время дать слово самому Фредди. Те, кто знал о моем существовании, хранили его величайшую тайну из верности к нему. То, что я выбрала раскрыться в зрелом возрасте, – это мое решение и только мое. Никто меня не заставлял. Он доверил мне свои частные дневники – мне, своему единственному ребенку и наследнице – как письменную запись своих мыслей, воспоминаний и чувств обо всем пережитом", – объяснила женщина свое решение рассказать о тайне вокалиста Queen.

Со своей стороны автор биографической книги призналась: сначала сомневалась в том, что госпожа "Б" действительно является тем человеком, за которого себя выдает. Однако при личной встрече писательница убедилась, что женщина точно является дочерью Фредди Меркьюри.

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