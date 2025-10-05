Работал в аэропорту и дружил с принцессой Дианой: пять интересных фактов о легендарном Фредди Меркьюри, которому могло бы исполниться 79 лет

Сегодня, 5 октября, британский певец и вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри мог бы праздновать свой 79-й день рождения. Он вошел в историю мировой индустрии музыки как яркий и невероятно талантливый артист, подаривший поклоннику кучу вневременных хитов. Возможно, звезда и по сей день развивал бы свою карьеру, если бы его сердце не остановилось 24 ноября 1991 года от бронхиальной пневмонии, вызванной СПИДом.

Видео дня

Несмотря на то, что большую часть своей жизни исполнитель провел на сцене, немало деталей из его биографии, а особенно юности, долгое время оставались неизвестным для аудитории. В честь дня рождения легендарного певца OBOZ.UA расскажет пять интересных фактов о нем.

Изменение имени

При рождении родители артиста дали ему имя Фаррух Бульсара, которое было абсолютно типичным для его Родины – Занзибара. Однако, когда певец начал учиться в школе-интернате для мальчиков вблизи индийского города Мумбаи, решил взять себе своеобразный псевдоним и представлялся как "Фредди".

Со временем исполнитель стал чувствовать себя гораздо более комфортно с этим именем. Более того, когда была создана группа Queen он уверенно заявил, что хочет быть известным именно как Фредди Меркьюри. В 1970-х годах знаменитость официально сменил свое имя.

Работа в аэропорту

Задолго до того, как стать популярным, Фредди Меркьюри работал по специальности, которая отнюдь не связана с музыкой. Он был грузчиком багажа в крупнейшем аэропорту Великобритании – Лондон-Гитроу.

Что интересно, там до сих пор гордятся, что когда-то легендарный музыкант был частью их команды. В 2018 году, по случаю дня рождения Меркьюри, грузчики багажа даже переоделись в образы звезды.

Дружба с принцессой Дианой

В близком окружении музыканта было довольно много известных лиц, среди которых не обошлось и без представителей королевской семьи. Оказывается, в свое время Фредди Меркьюри помогал принцессе Диане ненадолго "убежать" от своих официальных обязанностей и рутинной жизни во дворце.

Однажды леди Ди проводила время в компании друзей, среди которых был и артист, в доме телеведущего Кенни Эверетта. Они много выпивали, а в какой-то момент принцессе захотелось продолжения вечеринки. Тогда Фредди Меркьюри одел на Ее Высочество камуфляжную куртку, фуражку и темные очки, чтобы она была похожа на мужчину. После этого друзья пошли в один из местных гей-клубов. Компания прекрасно провела время на вечеринке, а, благодаря маскировке, леди Ди никто не узнал.

Любовь к кошкам

Фредди Меркьюри невероятно сильно любил кошек, а в определенный момент своей жизни даже имел дома десять пушистых любимцев. Что интересно, у артиста была только одна породистая зверушка, а остальных он спас из приютов.

Звезда даже посвятил песню своей любимой кошке Делили. Трек о ней вошел в музыкальный альбом коллектива Innuendo.

"Тайная" дочь

В мае этого года писательница Лесли-Энн Джонс раскрыла неожиданный факт из личной жизни Фредди Меркьюри. Автор сообщила, что у исполнителя была внебрачная дочь, которая появилась на свет в результате кратковременного романа с женой его близкого друга в 1976 году.

Как указано в книге "С любовью, Фредди", о ребенке знаменитости знали только люди из его ближайшего окружения. Они до последнего не выдавали секрет звезды, пока этого не сделала сама его дочь.

"Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. У нас были очень близкие и любящие отношения с момента моего рождения и в течение последних 15 лет его жизни. Он обожал меня и был предан мне", – указано в рукописном письме, которое "тайная" дочь певца передала писательнице.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядит единственная дочь и маленький внук фронтмена Nirvana Курта Кобейна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!