От короля Чарльза III до Кейт Миддлтон: чем на самом деле занимаются королевские особы весь день

Чем занимаются Виндзоры? Не только ходят на балы и благотворительные вечера, надевая при этом статусные наряды и драгоценности из фамильной коллекции. Реальность далека от того, что пишут о них таблоиды.

Узнайте, как на самом деле проходят будни членов королевской семьи в Великобритании. Приоткрываем тайны в материале OBOZREVATEL.

Чарльз ІІІ

При участии короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза ІІІ должны открываться парламенты, проводиться национальные службы и реализовываться проекты государственного значения. Он регулярно встречается с премьер-министром и принимает участие в важных переговорах. При этом обязательно сохраняет политическую нейтральность. Параллельно с этим король возглавляет 13 благотворительных организаций, среди которых British Asian Trust и Business in the Community.

Чарльз ІІІ много времени уделяет заботе и сохранению окружающей среды. Он написал книгу об экологии "Harmony: New Way of Looking at Our World" и "Climate Change (A Ladybird Expert Book)". На досуге монарх занимается садоводством и пишет картины акварелью.

Принц Уильям

Это старший сын короля Соединенного Королевства Чарльза III и его первой жены принцессы Дианы, внук Елизаветы II. Уильям, принц Уэльский, после женитьбы на принцессе Кейт Миддлтон несколько лет работал в восточно-английской санитарной авиации, где применял навыки пилота. Вскоре сосредоточился на выполнении монарших обязанностей и воспитании детей.

Также Его Величество с 2005 года посещает общежитие для бездомных как в ходе публичных акций, так и в частном порядке. Работает вместе с другими добровольцами и участвует в заседаниях совета Centrepoint. Дополнительно Уильям занимается вопросами экологии: курирует премию Earthshot, которая ежегодно присуждается пяти победителям за их вклад в защиту окружающей среды.

Принцесса Кейт Миддлтон

Жена наследника британского престола Уильяма, принца Уэльского, Кейт Миддлтон успевает выполнять как материнские обязанности (воспитывает 3 детей), так и королевские. Джорджа, Шарлотту и Луи почти каждый день самостоятельно отвозит в школу. Крайне редко, когда запланированы важные мероприятия, ее перестраховывает няня. Вместе с этим принцесса Уэльская успевает заниматься спортом и готовить еду. Она возглавляет многие благотворительные организации, среди которых Action for Children и Anna Freud Centre.

Кейт много лет занимается проектами по развитию детей в раннем возрасте. Их называет "делом своей жизни". Кроме того, она увлекается фотографией: делает семейные портреты и участвует в общественных проектах, посвященных разным социальным проблемам.

Виндзоры, работающие вне дворца

Есть члены семьи Виндзоров, чья профессиональная деятельность не связана с официальными монаршими обязанностями. Так, принцесса Евгения Йоркская работает директором художественной галереи Hauser & Wirth и частно сотрудничает с рядом благотворительных организаций, среди которых Children in Crisis и Anti-Slavery International. Ее сестра принцесса Беатрис недолго работала в Министерстве иностранных дел и Sony Pictures, прежде чем присоединиться к компании Afiniti, занимающейся разработкой программного обеспечения, как вице-президент по стратегическому партнерству. Кроме того, она сотрудничает с благотворительными организациями, включая Teenage Cancer Trust и Outward Bound.

Сын принцессы Маргарет Дэвид Армстронг-Джонс является владельцем фирмы по изготовлению мебели. А дочь принцессы Анны Зара Тиндолл стала чемпионкой по конному спорту. Гарри, герцог Сассекский, младший сын Чарльза ІІІ, не так давно стал директором по вопросам взаимодействия в компании BetterUp, направленной на поддержание усилий по коучингу, развитие технологий искусственного интеллекта и повышение адаптивности людей к изменяющимся условиям. Гарри и его жена Меган Маркл получают прибыль от контракта с Netflix и публикаций книг. Так, 8 декабря 2022 года на экраны вышел документальный сериал "Гарри и Меган", а 10 января 2023 года была опубликована книга мемуаров принца "Запасной".

