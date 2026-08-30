"Пожары до сих пор продолжаются": Светлана Тарабарова показала последствия обстрелов РФ и рассказала, что с ее семьей

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая вместе с мужем и тремя детьми проживает в Бучанском районе Киевской области, пережила ночь во время атаки России. Артистка показала, как ее семья пряталась от обстрелов, а также опубликовала кадры масштабных пожаров, которые вспыхнули после попадания в склад в селе Мила.

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Тарабарова заверила в Instagram, что она и ее близкие не пострадали. В то же время певица сообщила о гибели людей, которых хорошо знала, и выразила соболезнования их родным.

"Спасибо всем, кто переживал. Мы целы. Мы в порядке. Но многие близкие мне люди вчера пострадали. Светлая память всем, кого унесла эта трагедия. В частности, главе нашей Дмитровской общины – Дидичу Тарасу Тарасовичу. Искренние соболезнования родным и близким всех погибших. Нет слов, которые сейчас могли бы облегчить эту боль", – сообщила певица.

Певица опубликовала несколько снимков, сделанных после атаки. На одном из фото видна она сама вместе с детьми и родными, которые прятались в доме. Другие снимки демонстрируют последствия трагедии – густой дым и масштабный пожар, охвативший территорию после взрывов.

По словам Тарабаровой, на момент публикации пожары в районе все еще продолжались.

"Последствия этой ночи мы еще долго будем осознавать... Пожалуйста, берегите себя. Не пренебрегайте опасностью, находите максимально безопасные места для себя, своих семей и детей", – призвала она.

Артистка также поблагодарила спасателей и всех, кто работал на месте трагедии.

Что произошло в Киевской области

Вечером 28 августа Россия атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. Около 20:10 в селе Мила Бучанского района после падения или попадания БПЛА на территории одного из предприятий возник масштабный пожар, сопровождавшийся детонацией.

В результате взрывов погибли по меньшей мере 37 человек. Среди них – глава Дмитровской общины Тарас Дидич, который одним из первых отправился на место происшествия, чтобы помочь людям. По данным властей, травмы различной степени тяжести получили 42 человека, в том числе четверо детей. Более 400 жителей опасной территории были эвакуированы.

Взрывная волна повредила около 130 домов, а также транспорт, магазины, АЗС и другие объекты. Три домовладения были полностью уничтожены.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате российского удара произошло попадание в место хранения боеприпасов с последующей детонацией. По его словам, речь идет о складе Сил обороны, где хранились снаряды, мины, другие боеприпасы и дроны.

В то же время глава государства подчеркнул необходимость выяснить, почему взрывоопасный объект располагался рядом с жилой застройкой. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела и проверяют не только обстоятельства российской атаки, но и возможную служебную халатность, а также законность размещения склада.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спасатели показали новые кадры из села Мила, где произошло попадание в склад.

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