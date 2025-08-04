Появилось первое фото со 'свадьбы года' дочери Стива Джобса: как выглядело роскошное платье невесты, которое никогда не выйдет из моды

После недель таинственности вокруг главного светского события лета наконец появилось первое официальное фото со свадьбы 27-летней Иви Джобс – дочери покойного основателя Apple Стива Джобса – и британского олимпийского всадника Гарри Чарльза. Фото, опубликованное в Instagram, стало настоящей сенсацией, ведь это первый и пока единственный снимок, на котором изображены молодожены с их большого дня.

Видео дня

На единственном кадре, сделанном в классическом студийном стиле, молодожены стоят в сдержанной, но эмоционально насыщенной позе. Иви, известная своей работой в модельной индустрии, позирует в роскошном свадебном платье Givenchy – бренда, с которым в свое время сотрудничали герцогиня Сассекская Меган Маркл и Одри Хепберн. Облегающий силуэт, квадратный вырез, изысканное кружево и длинный шлейф создали образ невесты вне времени. Ее фата, деликатно заправленная в гладкую прическу, дополняла классическую эстетику, а отсутствие лишних аксессуаров только подчеркнуло утонченность стиля.

Рядом – Гарри Чарльз в черном смокинге с бабочкой, классически элегантный. Пара выглядит трогательно и одновременно сдержанно, что только добавляет фотографии благородной интимности.

"Givenchy известен тем, что сочетает простоту и роскошь, поэтому он был первым выбором для многих королевских особ и знаменитостей в прошлом: от герцогини Сассекской до Одри Хепберн", – объяснила Никола Мерфи, редактор журнала HELLO!

В подписи к фото пара написала: "Мы поженились!" Это была самая волшебная неделя празднования, и у нас так много людей, которых мы хотим поблагодарить..." Особую благодарность они выразили свадебному организатору Стэнли Гатти за реализацию своих "самых смелых свадебных мечтаний", а также команде Givenchy за "самое удивительное платье" для Иви. Благодарность также получили и родители, подружки невесты, дружки и вся команда River Cafe.

Свадьба, которая стала главным светским событием лета 2025 года

Свадьба, состоявшаяся в графстве Оксфордшир в Великобритании, обошлась семье Джобсов в более чем 6,7 миллиона долларов и уже признана крупнейшим частным мероприятием в истории поместья Estelle Manor. Официальная церемония прошла в церкви Святого Михаила и всех ангелов в деревне Грейт-Тью. За декор отвечала легендарный организатор событий Стэнли Гатти – именно она превратила церковный интерьер в сказочную локацию с 9-метровой аркой из буковых ветвей, 101 свечой и розами на концах скамеек. Вдоль прохода к алтарю положили персидские ковры стоимостью 20 тысяч долларов.

Сам момент прибытия невесты был окутан уровнем секретности, достойным королевской семьи: Иви прибыла с опозданием в 30 минут, ее провели по отдельному входу, а охранники держали зонты, чтобы ни один папарацци не запечатлел ее до появления в церкви.

После 45-минутной церемонии Иви и Гарри покинули храм через заднюю дверь и отправились на прием в частный клуб Estelle Manor. Комплекс площадью 1214 га включает отель, спа, бассейн, теннисные корты, рестораны и парк. Часть гостей разместили в известном клубе Soho Farmhouse поблизости.

Празднование длилось три дня. В пятницу гости наслаждались частным выступлением Элтона Джона – по информации британских медиа, его гонорар достиг 1,3 миллиона долларов. В субботу для гостей играл канадский электронный исполнитель Kaytranada, а воскресенье стало днем отдыха и семейного бранча.

Церемонии едва не помешал дождь, который начался утром. Однако к вечеру небо прояснилось, и главное событие года состоялось без осложнений.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о женихе Иви Джобс – Гарри Чарльзе, и рассказывал историю любви пары.

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