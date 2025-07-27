Свадьба дочери Стива Джобса за почти $7 млн: Элтон Джон пел для молодоженов, а невеста пробиралась к церемонии через черный вход

Модель Иви Джобс, самая младшая дочь легендарного Стива Джобса, вышла замуж за британского олимпийского чемпиона Гарри Чарльза на свадьбе, которую уже окрестили главным событием светского календаря 2025 года в Британии. Торжественная церемония прошла в деревне Грейт-Тью, графство Оксфордшир, и стоила семье невесты более 6,7 миллиона долларов.

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Как пишет Hello!, событие соединило голливудский блеск, британскую королевскую изысканность и технологическую элиту. Главные аспекты свадьбы включали: более четырех дней празднования, десятки звездных гостей, военный уровень безопасности и выступление самого Элтона Джона – вероятно, за гонорар в 1,3 млн долларов.

Церемония состоялась в церкви Святого Михаила и всех ангелов. Но главной интригой первой части праздника стало прибытие невесты. Иви прибыла примерно на 30 минут позже, воспользовавшись частной дорогой и черным входом, минуя камеры и толпы туристов. Ее мастерски спрятали зонтами охранники, а сам момент входа в церковь не увидели даже местные жители, которые вышли на улицы ради зрелища.

Церковь Святого Михаила накануне свадьбы украшали более двадцати флористов. На входе в храм установили 9-метровую арку из буковых веток и красных роз, а в середине вдоль прохода к алтарю положили два персидских ковра общей стоимостью 20 тысяч долларов. На алтаре горела 101 свеча, а концы каждой скамейки были украшены живыми розами. Оформление организовала легендарный ивент-менеджер Стэнли Гатти, которая ранее работала с Элвисом Костелло, Элтон Джоном и даже Джорджем Лукасом.

После 45-минутной церемонии, на которой, по данным Daily Mail, молодожены обменялись клятвами под звуки свадебных колоколов, Иви и Гарри покинули церковь через заднюю дверь и сразу отправились к месту приема – поместья Estelle Manor – закрытого клуба с отелем, тренажерным залом, бассейном, теннисными кортами и четырьмя ресторанами. Его 1214 га ландшафта создали идеальный фон для празднования. В этом же поместье в 2018 году проводила девичник Меган Маркл.

Территорию и здание полностью забронировали для гостей, а часть из них также разместили в престижном клубе Soho Farmhouse поблизости. Свадьбу Евы Джобс считают самым большим частным мероприятием в истории поместья.

Гости первого эшелона: политики, звезды, королевская семья

На церемонию были приглашены гости мирового масштаба. Среди них – экс-вице-президент США Камала Харрис с дочерью, принцесса Беатрис, дочь Билла Гейтса – Дженнифер, звездный шеф-повар Рут Роджерс, барабанщик Arctic Monkeys Мэтт Хелдерс, дочь Абрамовича София, дизайнер Apple Джони Айв и звезды американских реалити-шоу. За несколько дней до события в соседнем селе видели даже Кортни Кардашьян, что вызвало волну слухов о ее присутствии на празднике.

Особым украшением стала подружка невесты – Джессика Спрингстин, дочь рокера Брюса Спрингстина. Всего на свадьбе было девять подружек, все – в красных атласных платьях с букетами папоротника.

Легендарное выступление Элтона Джона и дождь

Изюминкой вечера стало часовое выступление Элтона Джона – в частности, с его легендарными хитами. Это было эксклюзивное появление, за которое музыканту заплатили около 1,3 млн долларов.

Единственное, что угрожало свадебному настроению, – это погода. Непредсказуемый дождь начался еще утром, и организаторам пришлось искать укрытие и корректировать декор под ливень. Однако ближе к вечеру небо прояснилось, и церемония прошла без осложнений.

Платье невесты и фото со свадьбы

Пока никаких фото, на которых были бы заметны молодожены, в сети не опубликовано. Источники отмечают, что в ближайшее время должны появиться официальные фотографии со свадьбы. Из-за максимальной конфиденциальности, которую обеспечили во время празднования, пока также ничего не известно о свадебном платье Иви Джобс.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о женихе Иви Джобс – Гарри Чарльзе, и рассказывал историю любви пары.

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