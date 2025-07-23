Новая 'свадьба года'? Дочь Стива Джобса выходит замуж в Англии: что известно о ее женихе и во сколько обойдется празднование

В эти выходные в английском Оксфордшире состоится громкое событие – свадьба 27-летней Иви Джобс, младшей дочери основателя Apple Стива Джобса. Ее избранник – 26-летний олимпийский чемпион по конному спорту Гарри Чарльз. Свадебная церемония, которую в медиа уже назвали "многомиллионной сказкой", обещает стать одним из самых громких светских событий года.

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Празднование запланировано на текущую неделю (21–27 июля) и продлится четыре дня и, по информации The Sun, обойдется в около 5 миллионов фунтов стерлингов (более 6 миллионов долларов). За организацию отвечает знаменитый ивент-дизайнер Стэнли Гатти, а среди гостей – сплошная мировая элита. Ожидается даже выступление Элтона Джона, которому заплатили более миллиона фунтов за часовое шоу.

Избранником Иви стал 27-летний Гарри Чарльз – успешный британский всадник и звезда конного спорта. Он родился в семье профессионалов: его отец, Питер Чарльз, стал олимпийским чемпионом, получив золото на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года в составе сборной Великобритании. Гарри продолжил эту семейную традицию. В 2021 году он дебютировал на Олимпийских играх, а в 2024-м завоевал золото в Париже. Кроме того, Чарльз – самый молодой всадник, который когда-либо был признан сертифицированным гонщиком Rolex. Он постоянно участвует в престижных международных соревнованиях и имеет высокий авторитет в мире конного спорта.

По приблизительным оценкам The Daily Jagran, личное состояние Гарри колеблется от 600 тысяч до 2,5 миллионов долларов. Его успех – результат многолетнего труда, дисциплины и преданности своему делу, и именно это объединяет его с Иви – амбициозной моделью, которая также самостоятельно достигла популярности.

Свадьба под охраной и в стиле "секретной операции"

Место празднования – тихая сельская местность вблизи Котсуолдса, которую сейчас фактически превратили в закрытую зону: передвижение ограничено, работает охрана, похожая на секретную службу. Вертолеты будут доставлять гостей прямо в поместье, где пара скажет друг другу "да".

Ожидается приезд таких звездных гостей:

Камалы Харрис , бывшего вице-президента США;

, бывшего вице-президента США; Джессики Спрингстин , дочери певца Брюса Спрингстина;

, дочери певца Брюса Спрингстина; Фиби и Дженнифер Гейтс , дочерей Билла Гейтса;

, дочерей Билла Гейтса; принцессы Беатрис ;

; Софии Абрамович , дочери экс-владельца "Челси" Романа Абрамовича;

, дочери экс-владельца "Челси" Романа Абрамовича; дизайнера Apple Джони Айва и музыканта Мэтта Хелдерса (Arctic Monkeys).

Отметим, что "лишних" деталей никто не раскрывает, поэтому по состоянию на 23 июля ничего неизвестно о стиле церемонии, дресс-коде и количестве гостей, меню и бренде, который будет отшивать образ молодоженов.

Что известно об их отношениях

Пара познакомилась в Лондоне на частном приеме в 2022 году. Сначала они не афишировали отношения, но с начала 2023 года стали чаще появляться вместе на модных показах, в частности в Париже, и на благотворительных балах. По словам близких друзей, их объединяет любовь к искусству, классической музыке и общие ценности.

Помолвка состоялась в сентябре 2024 года, а недавно Иви отпраздновала девичник на Капри, Италия, в компании близких подруг, в том числе Фиби Гейтс и олимпийской чемпионки Эйлин Гу.

Иви Джобс – не просто "дочь миллиардера"

Иви, выпускница Стэнфордского университета, строит карьеру в модельном бизнесе. Она дебютировала на Неделе моды в Париже в 2021 году, работала с Louis Vuitton, Vogue, Vanity Fair, Glossier и входит в список It-girls по версии Tatler.

Хотя ее мать Лорен Пауэлл Джобс владеет активами в более чем $20 миллиардов, Иви, как и трое ее братьев и сестер, не получит автоматического наследства. Лорен публично заявляла, что не планирует передавать состояние детям, ведь Стив Джобс всегда стремился, чтобы каждый из них сам реализовал свой потенциал.

Известно, что ее личный капитал составляет от 500 тысяч до 1 миллиона долларов благодаря контрактам с моделями и победам в конных соревнованиях.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тим Кук раскрыл секрет успеха, которому научил его Стив Джобс. После ранней смерти в возрасте всего 56 лет все думали, что ключ к его гениальности потерян вместе с ним, однако оказалось, что это не так.

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