Появились результаты голосования прессы и зрителей после репетиции Евровидения 2025: как оценили выступление Украины

Уже сегодня, 13 мая, в швейцарском городе Базель состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025, где Украину представит группа Ziferblat. Однако выступления артистов из разных стран уже имели возможность увидеть аккредитованные работники прессы и зрители, ведь 12 числа прошло шоу для жюри, которое считается очередной репетицией.

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Организаторы музыкального соревнования попросили присутствующих на мероприятии поделились своими впечатлениями от увиденного и отдали баллы за фаворитов. Результаты голосования появились на сайте ESCXTRA.com.

После всех выступлений 37 представителей прессы имели возможность проголосовать за три любимые репетиции. К сожалению, Украина не получила баллов от них. Лидером стали представители Швеции.

Лучшее впечатление выступление коллектива Ziferblat произвело на зрителей. Их музыкальный перформанс получил 23 голоса от еврофанов.

Стоит отметить, что делать выводы о результате первого полуфинала на основе вышеупомянутых результатов голосования рано. Сегодня в 22:00 по Киевскому времени начнется грандиозное шоу, где все артисты представят конкурсные композиции и уже после этого будет понятно, кто получит желанное место в финале. Кстати, на это будут влиять исключительно зрители, поскольку на данном этапе шоу голоса жюри не учитываются.

Напомним, что Ziferblat выйдут на сцену Евровидения 2025 под номером пять. Они исполнят свою песню Bird of Pray, центральной идеей которой является надежда на лучшее будущее. Артисты появятся на международной арене в эффектных костюмах от украинского дизайнера Ивана Фролова.

Ранее OBOZ.UA рассказал, когда и где смотреть первый полуфинал Евровидения 2025, в котором выступит Украина.

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