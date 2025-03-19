Тайный роман, 'греховная' страсть и большая разница в возрасте: секреты личной жизни Лины Костенко

Сегодня, 19 марта, легендарная украинская поэтесса и лауреат Шевченковской премии Лина Костенко празднует свой 95-й день рождения. Писательница подарила нашему народу невероятное количество талантливых произведений, а ее стихи о любви не оставляют равнодушными ни одного читателя.

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Это и не удивительно, ведь личная жизнь одной из самых известных женщин в истории Украины была насыщена разными событиями. Почетная профессор Киево-Могилянской академии, доктор Львовского и Черновицкого университетов влюблялась в иностранца, имела тайный роман и смогла привлечь внимание Василия Симоненко. В честь дня рождения легенды украинской поэзии OBOZ.UA расскажет секреты личной жизни писательницы.

Первый муж

Лина Костенко дважды была замужем. Первым мужчиной, который смог завоевать сердце поэтессы стал польский писатель Ежи-Ян Пахлевский. Деятели культуры вместе учились в Московском литературном институте Горького. Между молодыми авторами вспыхнула искра, поэтому на последнем курсе они сыграли свадьбу. В 1956 году у них родилась дочь Оксана Пахлевская, однако брак просуществовал недолго. Пара не сошлась характерами, да и каждый из них жил своей жизнью.

Роман с большой разницей в возрасте

В 28 лет Лина Костенко встретила писателя и переводчика Аркадия Добровольского, который работал в сценарной мастерской Киевской киностудии им. О. Довженка. Мужчина был старше поэтессы на 20 лет, имел жену и дочь, однако сначала это не помешало их отношениям. И все же судьба скалался так, что паре пришлось разойтись.

"Греховная" страсть

Вторым официальным мужем Лина Костенко был директор киностудии имени Довженко Василий Цвиркунов. Из-за тяжелого ранения на фронте он стал инвалидом без одной ноги. Супруги познакомились в 1963-м, когда лауреатке Шевченковской премии было 33 года, а деятелю искусств – 46. Тогда личная жизнь поэтессы стала как никогда запутанной, ведь она находилась в отношениях с Добровольским, воспитывала дочь, в то время как Цвиркунов был женат и имел собственных детей. Костенко пришлось пережить безумное осуждение общества, сомнения и раскаяния, однако она все же решилась быть с любимым мужчиной. 28 мая 1969-го у них родился сын Василий Цвиркунов-младший. Поэтесса была вместе с директором киностудии в течение 25 лет, пока сердце мужчины не остановилось в 2012-м.

Кстати, как отмечал поэт Николай Сом, именно он познакомил Костенко с Цвиркуновым: "Я тогда на киностудии Довженко писал песни к фильмам. Приносит она сценарий ленты "Перевірте свої годинники". Василий Земляк с Колей Винграновским пьют коньяк в кабинете, на Лину – никакого внимания. Она увидела, что к ней очень холодно, брыкнула сразу. Когда я слышу – за дверью идет Василий Цвиркунов. Он после войны потерял ногу. Открывает дверь, становится на пороге. Говорю Лине: "Познакомьтесь. Это директор киностудии". Красивый был, статный, черноволосый. Смотрю, а глаза у него горячие-горячие стали. Оторвать их от нее не мог. Тогда Лина быстренько взяла его под руку, и так они пошли по жизни. Но сначала по коридору".

Тайный роман

Ходят слухи, что среди поклонников Лины Костенко был и легендарный украинский поэт Василий Симоненко. Почетная профессор Киево-Могилянской академии никогда не комментировала роман с деятелем искусства, однако, по словам Николая Сома, писатель испытывал к ней сильные чувства.

"Лину Вася Симоненко очень любил. У них тайная любовь была, хотя Лина старше его на пять лет. На нее нельзя было смотреть без восторга: женственная, с лукавкой в глазах – настоящая красавица. Он называл ее Косталина. Говорил: "Меня наградила взглядом Косталина", – рассказал Сом.

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