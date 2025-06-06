Появились первые фото со свадьбы Фимы Константиновского: кто пел на празднике звезды 'Лиги смеха' и как выглядело платье невесты

Украинский юморист, звезда "Лиги смеха", актер и телеведущий Фима Константиновский во второй раз женился. Его избранницей стала 27-летняя грумер Лиза Нечипоренко, с которой он состоит в отношениях больше года. Официально супругами пара стала 2 июня, когда расписалась в ЗАГСе. А уже 5 июня молодожены организовали празднование на природе – без пафоса, зато с атмосферой близости, тепла и любви.

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Свадьба состоялась в одном из загородных комплексов в 55 километрах от Киева, вблизи Днепра. Как видно по фото, которыми Лиза поделилась в своих InstaStories, пара решила сделать акцент не на пышности, а на искренности. Торжественная часть состоялась под открытым небом: молодожены обменялись клятвами под цветочной аркой, оформленной живыми бутонами нежных пастельных оттенков. Вместо привычных скамеек для гостей – цветные мягкие пуфы, вместо банкетного зала – столы под открытым небом, украшенные скатертями разного цвета и сезонными цветами.

На празднике царила легкая и творческая атмосфера. Гостей развлекала украинская группа Schmalgauzen, известная своим экспериментальным звучанием и живыми выступлениями. Благодаря им событие приобрело драйва, но осталось камерным. Украшением вечера также стали гирлянды с лампочками, которые подсвечивали зону празднования, создавая эффект "уютного двора".

27-летняя невеста была в длинном белом платье с кружевными рукавами, открытыми плечами и легким шлейфом. Ее образ дополняли фата и нежный букет. 33-летний Фима, выбрал классический черный костюм и белую рубашку, однако вместо туфель надел белые кроссовки – таким образом сохранив непринужденный стиль и комфорт.

История любви пары началась в 2023 году – они познакомились через приложение для знакомств Tinder. Константиновский не раз признавался, что эти отношения помогли ему открыть новые стороны себя, в частности – романтическую. Интересно, что Лиза на момент знакомства не знала о публичности будущего мужа. Она работает грумером, увлекается конным спортом и, по словам Фимы, имеет очень "земное" и искреннее отношение к жизни.

Предложение Фима сделал в январе 2025 года, после чего пара решила не откладывать свадьбу. Официальная роспись прошла в лаконичном стиле – без платья, цветов и пафоса. В день регистрации молодожены были в простых нарядах, а вместо подарков призвали друзей и подписчиков задонатить на Вооруженные силы Украины. Фима даже опубликовал реквизиты для желающих поддержать военных, подчеркивая, что это важнее любых свадебных подарков.

Для 33-летнего юмориста этот брак – второй. Впервые он был женат на женщине по имени Владислава. Их отношения длились несколько лет, но во время пандемии 2020-2021 между супругами начались трудности. По словам Константиновского, именно изоляция и новый ритм жизни стали для пары вызовом, который они не смогли преодолеть. Развод оформили только в марте 2024 года – уже после того, как комик начал строить новые отношения с Лизой.

Ранее OBOZ.UA писал, что Фима Константиновский шокировал похудением почти на 30 килограммов за четыре месяца. Секрет его фантастического преображения заключается не в правильном питании или занятиях спортом.

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