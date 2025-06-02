Без нарядных образов и пафоса: звезда 'Лиги смеха' Фима Константиновский женился и показал первое фото со свадьбы

Популярный комик, телеведущий и звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский женился во второй раз. Его избранницей стала возлюбленная Лиза Нечипоренко, с которой он состоит в отношениях уже больше года.

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О бракосочетании пара сообщила в InstaStories, опубликовав лаконичное фото из ЗАГСа: на снимке влюбленные держат в руках документ о регистрации брака. А вот подпись к нему – простая и искренняя: "Поженились. Счастливы".

Церемония была скромной и прошла без традиционных торжеств, свадебного платья и пафоса. Фима был одет в темное, а Лиза – в светлое. Праздничную вечеринку молодожены не устраивали. Вместо подарков они попросили всех желающих поддержать их новый этап в жизни донатом на Вооруженные силы Украины. Константиновский опубликовал реквизиты для перевода помощи военным.

Пара познакомилась в 2023 году через приложение для знакомств Tinder. Известно, что отношения развивались стремительно – уже в январе 2025 года комик сделал любимой предложение. Свадьбу решили не откладывать надолго, выбрав формат, который соответствует их ценностям: вместо расходов на празднование – поддержка армии.

Для Константиновского этот брак – второй. С первой женой, женщиной по имени Влада, он познакомился еще до обретения популярности. Пара поженилась, когда Фима только начинал карьеру в сфере юмора. Однако с годами, а особенно во время карантина 2020–2021 годов, между супругами возникли сложности. По словам самого шоумена, пандемия стала для них испытанием, которое они не смогли пройти вместе. Отношения постепенно сошли на нет, и хотя фактическое расставание произошло еще до начала полномасштабной войны, официальный развод пара оформила лишь тогда, когда Фима уже строил новые отношения с Лизой.

Ранее OBOZ.UA писал, что Фима Константиновский шокировал похудением почти на 30 килограммов за четыре месяца. Секрет его фантастического преображения заключается не в правильном питании или занятиях спортом.

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