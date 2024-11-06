'Повезло с мамой': Наталья Могилевская в Буковеле показала, как развлекается с приемными дочерьми. Видео

Певица Наталья Могилевская поделилась кадрами отдыха в Карпатах. Исполнительница повезла своих приемных дочерей – Софию и Мишель – в путешествие в украинский горный курорт Буковель.

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Звезда опубликовала ролик на своей Instagram-странице, где можно увидеть, как семья весело проводит время. Могилевская с дочерьми посещают аттракционы, в частности тюбинг – спуск, где можно кататься на специальных надувных креслах.

Впрочем, певица не стала показывать лица девушек – на всех кадрах знаменитость закрывала дочерей или же снимала их со спины. Желание артистки не раскрывать внешность детей для публики не помешала подписчикам полюбоваться дружной семьей:

"Как Вам подходит материнство! Я всегда была и есть в восторге от Вас: как от певицы, так и женщины. Вы всегда сияли, как звездочка. А сейчас смотрю – Вы стали еще ярче! Так безгранично радуюсь за Вас!"

"Дети – это счастье, которое нельзя передать. Вашей семье желаем всего самого лучшего!"

"Как мило наблюдать за Вашими счастливыми моментами с дочками. Радуюсь с Вами и желаю как можно больше счастливых моментов, дней, лет".

"Малышам повезло с мамой Натальей!"

"Какая вы молодчина, вы двум деткам подарили счастье расти в любящей семье".

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