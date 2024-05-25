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Потап с шевелюрой, а Козловский – в штанах-клеш: как выглядели украинские звезды на последнем звонке. Фото

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
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Потап с шевелюрой, а Козловский – в штанах-клеш: как выглядели украинские звезды на последнем звонке. Фото

Украинские знаменитости еще не имели популярности, когда заканчивали школу, а потому последний звонок для них был спокойным и радостным днем в окружении друзей детства. Этими воспоминаниями они любят делиться с поклонниками, демонстрируя, как выглядели во время окончания важного жизненного этапа.

Многих звезд на архивных кадрах трудно узнать, ведь с годами они сильно изменились. OBOZ.UA покажет некоторые фото, оказавшиеся в сети.

Потап

Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап, окончил 141 киевскую школу несколько десятков лет назад. В те дни артист был стройным спортсменом с пышной шевелюрой.

Потап с шевелюрой, а Козловский – в штанах-клеш: как выглядели украинские звезды на последнем звонке. Фото

Ирина Билык

Певица умела красиво петь со школьной парты, потому и во время выпуска из школы праздновала, играя одноклассникам.

Потап с шевелюрой, а Козловский – в штанах-клеш: как выглядели украинские звезды на последнем звонке. Фото

Виталий Козловский

Артист, который сейчас служит в ВСУ, уже в школе пользовался популярностью у одноклассниц. Он учился во Львовской школе №69, а на выпускном позировал в штанах-клеш. Символично, что костюм звезды был в камуфляжных цветах.

Потап с шевелюрой, а Козловский – в штанах-клеш: как выглядели украинские звезды на последнем звонке. Фото

Алеша Тополь

Исполнительница пришла на свой выпускной стильном платье с тигровым принтом и в оверсайз жакете.

Потап с шевелюрой, а Козловский – в штанах-клеш: как выглядели украинские звезды на последнем звонке. Фото

Ирина Федышин

Певица Ирина Федышин в 13 лет решила получить музыкальное образование, а в школе вела все концерты. Оканчивала обучение она в лимонном платье.

Потап с шевелюрой, а Козловский – в штанах-клеш: как выглядели украинские звезды на последнем звонке. Фото

Ранее OBOZ.UA писал, что искусственный интеллект показал, как выглядели бы дети бывших знаменитых пар, если бы они не разошлись.

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