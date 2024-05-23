Искусственный интеллект показал, как выглядели бы дети бывших знаменитых пар, если бы они не разошлись. Фото

Некоторым звездным парам не суждено было состариться вместе в окружении своих детей. Хотя их романы радовали поклонников, знаменитости все же решали разойтись по разным причинам. Однако в наше время частично удовлетворить любопытство фанатов может искусственный интеллект.

Австралийский ШИ-художник и графический дизайнер Джереми Померой сумел сгенерировать потомков некоторых звезд, когда-то любивших друг друга. В его Instagram можно посмотреть, как могли бы выглядеть дети популярных актеров и не только.

Звезды поп-сцены Гарри Стайлс и Тейлор Свифт много лет назад пытались создать крепкие отношения, которые очень быстро закончились. Однако пара выглядела так влюбленно, что некоторые фанаты до сих пор приписывают им роман.

Актеры Райан Гослинг и Рэйчел Маккдамс познакомились в 2003 году, а встречаться начали в 2005-м. Их отношения продолжались два года и закончились на нейтральный ноте.

Звезда с украинскими корнями Мила Кунис и актер франшизы "Один дома" Маколей Калкин крутили роман 8 лет до 2011-го. Кунис призналась, что ей было тяжело ходить по улице с Калкиным из-за внимания фанатов, что привело к их разрыву.

Одним из самых печальных разводов был разрыв Дженнифер Энистон и Брэда Питта, который позже стал избранником Анджелины Джоли. У звезды "Друзей" нет детей, но ИИ предположил, какими бы могли быть наследники пары.

Еще одно расставание, не отпускающее фанатов – конец истории Джастина Бибера и Селены Гомес. Певец уже ждет ребенка с женой Хейли Бибер, а его бывшая пока о беременности не упоминала.

Ранее OBOZ.UA писал, что ИИ оживил известнейшие произведения Шевченко. Что из этого получилось – смотрите по ссылке.

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