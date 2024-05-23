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Искусственный интеллект показал, как выглядели бы дети бывших знаменитых пар, если бы они не разошлись. Фото

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
453
Искусственный интеллект показал, как выглядели бы дети бывших знаменитых пар, если бы они не разошлись. Фото

Некоторым звездным парам не суждено было состариться вместе в окружении своих детей. Хотя их романы радовали поклонников, знаменитости все же решали разойтись по разным причинам. Однако в наше время частично удовлетворить любопытство фанатов может искусственный интеллект.

Австралийский ШИ-художник и графический дизайнер Джереми Померой сумел сгенерировать потомков некоторых звезд, когда-то любивших друг друга. В его Instagram можно посмотреть, как могли бы выглядеть дети популярных актеров и не только.

Звезды поп-сцены Гарри Стайлс и Тейлор Свифт много лет назад пытались создать крепкие отношения, которые очень быстро закончились. Однако пара выглядела так влюбленно, что некоторые фанаты до сих пор приписывают им роман.

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы дети бывших знаменитых пар, если бы они не разошлись. Фото

Актеры Райан Гослинг и Рэйчел Маккдамс познакомились в 2003 году, а встречаться начали в 2005-м. Их отношения продолжались два года и закончились на нейтральный ноте.

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы дети бывших знаменитых пар, если бы они не разошлись. Фото

Звезда с украинскими корнями Мила Кунис и актер франшизы "Один дома" Маколей Калкин крутили роман 8 лет до 2011-го. Кунис призналась, что ей было тяжело ходить по улице с Калкиным из-за внимания фанатов, что привело к их разрыву.

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы дети бывших знаменитых пар, если бы они не разошлись. Фото

Одним из самых печальных разводов был разрыв Дженнифер Энистон и Брэда Питта, который позже стал избранником Анджелины Джоли. У звезды "Друзей" нет детей, но ИИ предположил, какими бы могли быть наследники пары.

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы дети бывших знаменитых пар, если бы они не разошлись. Фото

Еще одно расставание, не отпускающее фанатов – конец истории Джастина Бибера и Селены Гомес. Певец уже ждет ребенка с женой Хейли Бибер, а его бывшая пока о беременности не упоминала.

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы дети бывших знаменитых пар, если бы они не разошлись. Фото

Ранее OBOZ.UA писал, что ИИ оживил известнейшие произведения Шевченко. Что из этого получилось – смотрите по ссылке.

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