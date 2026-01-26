'Потап гениальный!' Рэпер из Украины оскандалился дерзким поступком за границей и послал хейтеров на три буквы

Рэпер Потап вместе с украинским коллегой Lil Pink опубликовал в соцсетях видео со студии в Барселоне, Испания, под русскоязычный трек, после чего оба столкнулись с массовой критикой со стороны украинских пользователей. В ответ на негативные комментарии Lil Pink публично назвал Потапа "гениальным" и нецензурно обратился к хейтерам, фактически послав их на три буквы.

23-летний Lil Pink сейчас находится за границей, что понятно из его деятельности и аккаунтов в соцсетях. Несколько дней рэпер проводил в студии вместе с Потапом в Испании, где они возможно работают над музыкальным материалом. Именно эти обстоятельства, а также содержание опубликованного видео стали ключевыми причинами резкой реакции в сети.

Несколько дней назад Lil Pink выложил ролик с Потапом, записанный под песню "Малибу" – трек 2017 года, который Потап исполнял вместе с POSITIFF на русском языке. Композиция посвящена теме эмиграции и содержит строки о жизни за границей и скептическое отношение к построению карьеры вне родной страны. Именно этот контекст звучит неприемлемо, учитывая войну и общественные настроения в Украине.

"Переехали в другую страну.

Давайте честно, ну кому мы там нужны?

Разорвали штаты *****, пацаны... Серьезно?

Только лохам можно выпаривать эту х*йню", – говорится в песне.

В сети пользователи критиковали как сам факт сотрудничества, так и использование русскоязычной песни. Отдельно звучали упреки относительно статуса обоих артистов как эмигрантов и публичного демонстрирования комфортной жизни за рубежом. После этого Lil Pink опубликовал видеообращение, в котором резко отреагировал на критику.

В своем обращении рэпер заявил, что видео с Потапом собрало около 300 тысяч просмотров, а большинство комментариев были оскорбительными. Он рассказал, что провел с артистом три дня в студии, много с ним общался и после личного знакомства считает его "гениальным и крутым человеком".

"Мы с Потапом были три дня на студии, и за эти три дня я смог его, как человека, узнать, понять, кто он, что он. И когда ты понимаешь, что человек реально гениальный и крутой, а потом читаешь эти комментарии о нем, то честно, я вообще не понимаю людей", – эмоционально высказался Lil Pink.

В то же время Lil Pink использовал нецензурную лексику и открыто обратился ко всем, кто критикует его и Потапа, с грубым советом "идти на х*й".

Отметим, что творчество молодого рэпера соответствует тому, что он пел с Потапом. В его песнях звучат мотивы жизни за границей, отсутствия страха и демонстративного безразличия к ограничениям. В частности, в треке "Будапешт" рэпер читает о том, что ему безразличен статус за рубежом и что он хочет жить здесь и сейчас. Эти строки романтизируют незаконный выезд мужчин из Украины.

"Мы за границей и нам пох*й", "Не хочу быть виноватым – я хочу быть в моменте", "Говорю, что хочу, здесь я не боюсь ареста", – звучат такие строки в песне.

Ранее OBOZ.UA писал, что Потап рассекретил, сколько раз возвращался в Украину с 2022 года, и рассказал о недвижимости за рубежом. Рэпер не считает себя эмигрантом, мол, всегда зарабатывал средства за пределами родной страны.

