"Посмотрим, как вы запоете!" Вдова Поклада, пережившая оккупацию, вспомнила жестокие слова легенды украинского театра, который "прогнулся" под РФ

Светлана Поклад, вдова украинского композитора Игоря Поклада, рассказала о споре с театральным режиссером Игорем Афанасьевым после начала полномасштабного вторжения России. По ее словам, она написала ему открытое письмо в Facebook после выхода из оккупации, однако в ответ услышала, что украинцам "надо было раньше думать", а впоследствии режиссер посоветовал ей обратиться к психиатру.

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Об этом вдова Героя Украины Игоря Поклада рассказала в интервью Дмитрию Гордону. Она вспомнила, что после начала полномасштабного вторжения Афанасьев жил в США, а затем переехал в Россию и работал в Центральном академическом театре Российской армии.

По словам женщины, после возвращения из оккупации она обратилась к режиссеру в Facebook и спросила, как он может жить и работать в России, будучи киевлянином.

"Я ему написала открытое письмо. В Facebook обратилась к нему: "А вот как ты это все видишь? Ты же киевлянин, ты считаешь себя настоящим подольчанином (речь о районе в Киеве – Подоле. – Ред.). Как тебе живется и служится в этом театре?" Он мне ответил в личных сообщениях. Написал, что "надо было раньше думать, когда вы под американцев ложились, а сегодня вот вас пришли поучить уму-разуму", – пересказала она.

Поклад отметила, что была шокирована таким ответом и спросила Афанасьева, действительно ли он понимает, о чем пишет. Она напомнила ему о войне, жизни в оккупации и погибших украинцах.

"Я говорю: "Ты это серьезно? Ты вообще понимаешь, что ты пишешь? Кто кого учить пришел? Ты знаешь, что Игорь чуть не погиб, сколько людей погибло и что вообще здесь происходит?!" В общем, он посоветовал мне сходить к психиатру, потому что: "Светлана, у тебя с головой совсем плохо Подожди, подожди, сейчас пройдет время, сейчас все станет на свои места, посмотрим, как вы тогда запоете", – вспомнила вдова композитора.

Светлана Поклад добавила, что после ее поста режиссера начали активно защищать его сторонники. В то же время, по ее словам, на ее сторону встал украинский певец Виталий Белоножко.

"Я, конечно, была в абсолютном шоке. Под этой публикацией было очень много его приспешников, которые бросились его защищать. Но мне на помощь прибежал Виталик Белоножко, и он ему тоже там рассказал, что к чему", – сказала она.

Отдельно Поклад упомянула, что впоследствии узнала о месте, откуда Афанасьев писал эти сообщения, и очень расстроилась.

"Но когда я узнала, что он все это писал из Эстонии по дороге в Америку, – вот тогда, конечно, мне стало грустно", – добавила вдова Поклада.

Игорь Афанасьев умер в Москве 1 марта 2024 года в возрасте 70 лет. Режиссер родился в Амурской области, а в детстве его семья переехала в Киев. Он учился в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, работал в театре имени Ивана Франко и ставил "Конотопскую ведьму" с музыкой Игоря Поклада.

После работы в США Афанасьев в 2014 году переехал в Россию. В последующие годы он работал в российских театрах, в частности был режиссером-постановщиком Центрального академического театра Российской армии.

Ранее OBOZ.UA писал, что Светлана Поклад, пережившая оккупацию, сообщила о попадании "Шахеда" в ее дом в Киеве.

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