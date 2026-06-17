"Это чудо, что он не взорвался". Вдова Поклада, пережившая оккупацию, сообщила о прилете "Шахеда" в её дом в Киеве: пострадали известные люди

Квартира вдовы украинского композитора Игоря Поклада, Светланы Поклад, пострадала во время атаки российских дронов на Киев в ночь на 15 июня. По ее словам, вражеский "Шахед" попал в дом, где проживают известные деятели культуры, и около 90% квартир получили повреждения.

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О последствиях атаки Светлана Поклад рассказала изданию "ГОРДОН". На момент удара она находилась на даче в Ворзеле, поэтому о ракетном ударе узнала не от соседей, а из социальных сетей.

"Я прочитала об этом в соцсетях. Мне не позвонили. Видимо, среди моих соседей была такая паника, что никому в голову не пришло позвонить. Потом я зашла в наш чат – он гудел. Когда я это увидела, у меня просто волосы дыбом встали, и мы сразу поехали в Киев", – рассказала она.

По словам Поклад, их квартира чудом почти не пострадала. Из-за взрывной волны были повреждены двери, в квартире появилось много пыли и обломков, однако основные вещи остались целыми.

"Спасло то, что окна были открыты для проветривания. Квартира цела, слава Богу. Конечно, вся в пыли, потому что окна и двери – все открылось от взрывной волны сразу", – сказала Светлана Поклад.

Она отметила, что в соседних квартирах выбило окна, а среди пострадавших квартир оказались жилища известных украинских деятелей. В частности, повреждена квартира режиссера Романа Балаяна, ректора Национальной музыкальной академии Украины Максима Тимошенко, вдовы певца Александра Таранца – Аллы, оперного баса Анатолия Кочерги и вдовы актера Николая Гринько – Айше.

Ранение получила Ольга Олялина –, дочь известного актера Николая Олялина ("Джентльмены удачи", "Жаркое лето в Кабуле", "Бумер"). По словам Светланы Поклад, женщину вытягивали из-под завалов.

"Почти все квартиры пострадали. Около 90 % квартир пострадали, но не так сильно, как, скажем, те квартиры, в которые непосредственно попал "Шахед". Я вам скажу, что это просто чудо, что он не взорвался. Если бы взорвался, то половина дома бы рухнула", – отметила вдова композитора, комментируя последствия атаки.

Это уже не первая атака на дом семьи Покладов. По словам Светланы, первый обстрел произошел почти год назад – 9 июля, в день смерти Игоря Поклада. Тогда обломки сбитого дрона упали во двор дома.

В частности, в начале полномасштабного вторжения они с мужем пережили российскую оккупацию в Ворзеле Киевской области. Супруги находились в подвале вместе с другими людьми, без света, воды и связи, пока не смогли эвакуироваться.

Светлана Поклад вспоминала в интервью OBOZ.UA, что их дом после деоккупации был заминирован, а российские военные обустроили там свои позиции. По ее словам, оккупанты уничтожили часть имущества, забрали вещи и оставили после себя разрушения.

Спасти семью помог волонтёр Константин Гадаускас, который в марте 2022 года приехал в Ворзель, преодолев блокпосты российских военных, и вывез Игоря и Светлану Поклад из зоны оккупации.

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