Посмотрели 17 млн раз: режиссер из Украины создал впечатляющее видео с героями известных фильмов, сидя в бомбоубежище

Украинский режиссер Андрей Дэниелс создал короткометражное видео с искусственно сгенерированными героями культовых фильмов, которое суммарно просмотрели около 17 миллионов раз на разных платформах. Ролик под названием "Гарри Поттер и рождественская ловушка" вышел накануне Рождества и быстро разошелся в соцсетях, в частности в Instagram и X.

Как Дэниелс рассказал в интервью Variety, он работал над видео, находясь в бомбоубежище во время ракетных обстрелов Киева в 2025 году. По словам режиссера, на реализацию идеи он потратил около 40 часов, отвлекаясь на воздушные тревоги и длительные отключения электроэнергии.

В рождественском "фильме" появляются персонажи из нескольких известных кинофраншиз. Среди них – Гарри Поттер, Гермиона и Рон из вселенной Хогвартса, Дэдпул из одноименного фильма, Кевин Маккаллистер из фильма "Один дома", Джон Уик, а также Доминик Торетто из франшизы "Форсаж".

Сюжет построен как рождественская фантазия с юмором и визуальными отсылками к культовым сценам, сводящая героев разных кинематографических миров в одном пространстве.

Только в Instagram двухсерийный ролик набрал около 4,5–5 миллионов просмотров, а общий охват на разных платформах достиг примерно 17 миллионов. Для самого режиссера такой результат стал неожиданностью: до этого его работы обычно собирали в среднем около двух тысяч просмотров.

"Были моменты, когда я чувствовал себя действительно отчаявшимся и спрашивал себя: "Зачем я вообще это делаю?" Представьте мое удивление, когда мое видео за одну ночь набрало 500 000 просмотров. Когда я проснулся и увидел цифры, я не мог поверить своим глазам. Этот вирусный момент научил меня, что творческий успех – это не первая попытка", – поделился режиссер.

Андрей Дэниелс рассказал, что начал создавать фанатские видео с использованием искусственного интеллекта еще в 2022 году. По его словам, генеративный ИИ стал для него инструментом, который позволил преодолеть ограничения традиционного кинопроизводства. Режиссер отмечает, что сценарий, шутки и режиссерские решения он разрабатывал самостоятельно, а технологии использовал только как способ визуализировать идеи, которые годами оставались на бумаге.

"Я живу в Украине, и для меня кинопроизводство стало жизненно важным убежищем. В реальности, где мы сталкиваемся с постоянными ракетными атаками, гулом дронов и отключениями электроэнергии, которые длятся 12-18 часов в сутки, погружение в этот цифровой мир – мой способ убежать от ужасов войны, – добавил Дэниелс. – Это часть нашей коллективной устойчивости здесь, в Украине. Миллионы украинцев научились находить убежище в своей работе и своих страстях, пока жизнь висит на волоске".

Отдельной темой стала дискуссия вокруг авторских прав и использования образов известных персонажей. Дэниелс отмечает, что рассматривает свою работу как трансформационный, некоммерческий фанатский проект и сознательно добавил соответствующие оговорки. Он подчеркивает, что не пытается конкурировать с оригинальными фильмами, а создает художественный комментарий и дань уважения кинематографу, который его сформировал.

Реакция на видео оказалась разной. Часть зрителей отметила режиссуру, юмор и неожиданное сочетание персонажей, другие же скептически отнеслись к использованию искусственного интеллекта, называя такие работы примером массово сгенерированного контента.

