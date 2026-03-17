'Вы умерли, а я не знаю ответа'. Актер, который был нелюбимым учеником Богдана Ступки, удивил 'закидонами' мэтра и о чем спрашивает на его могиле

Украинский актер Федор Гуринец поделился опытом обучения на экспериментальном курсе легенды отечественного театра и кино Богдана Ступки. Артист отдал должное мэтру, ведь благодаря его авторитету студенты получили неоценимый карьерные навыки, но одновременно подчеркнул, что сотрудничать с ним было совсем не легко. Гуринец был нелюбимым учеником Ступки, поэтому время от времени слышал от него странные комментарии, или в последний момент мог быть отстранен от роли.

И все же, несмотря на неприятные моменты, актер не обижается на наставника, более того, до сих пор приходит на его могилу и задает кучу вопросов. Об этом Федор Гуринец рассказал в интервью Алине Доротюк.

"Я был нелюбимым студентом Богдана Сильвестровича. Мне объясняли почему, но я не хочу в это верить. Это якобы из-за того, что мы учились с Дмитрием, его внуком. Я больше работал, чем Дима, и меня больше замечали. Я сначала думал, что это какие-то интересные актерские провокации, чтобы посмотреть на реакцию, но было не так", – вспомнил актер.

По словам Федора Гуринца, во время обучения на первом курсе режиссер Национального академического драматического театра им. Ивана Франко предложил студентам Ступки поставить спектакль "Остров сокровищ" и заработать первые деньги. Конечно, соискатели образования ухватились за такую возможность, а сам артист получил роль Джима Хокинса. После нескольких выступлений Гуринца заметил актер Петр Панчук и даже предложил сыграть спектакль на двоих, но этого так и не произошло.

"У нас происходили репетиции, а после окончания канинул Панчук говорит: "Я подойду к Богдану Сильвестровичу, пообщаюсь с ним, чтобы не было накладок". Но после этого я не видел Петра Панчука. И на телефон он не отвечал", – поделился артист.

Эта история не единственный пример того, что Ступка недолюбливал Гуринца. Как вспомнил актер, неоднократно случались ситуации, когда его снимали с ролей в спектаклях, а взамен отдавали их Дмитрию Ступке. Однако, если внука легенды украинского кино утверждали на участие в проекте в Москве, Федора Гуринца слезно просили вернуться в спектакль.

"Я начинаю делать этот спектакль и получается "бомба". У меня появились первые поклонники, мне носят подарочки, а мне неудобно. А потом я иду из театра, а на встречу Богдан Сильвестрович со словами: "Федор, а зачем вам учеба? Тут ко мне в кабинет заходят и рассказывают, какой вы актер. Так, может, ну его?" Я отвечаю, что всем людям нужно обучение. А он такой: "Да? Хм..." и ушел. Были такие закидоны", – рассказал актер.

Другая неприятная ситуация между Богданом Ступкой и Федором Гуринцом произошла, когда немецкий режиссер проводил мастер-класс, по окончании которого должен был пригласить двух студентов на всеукраинский съезд актеров представлять Украину. По словам артиста, тогда все были убеждены, что поедет Дмитрий Ступка и его тогдашняя девушка Лейла, но эксперт выбрал его вместо внука мэтра.

"Я сидел там белого цвета и думал: "Зачем? Не говорите мое имя. Я не хочу". С нами занимались, говорили, что все будет классно. Сказали, что на имя театра пришлют визы на нас двоих. Но Лейла разошлась с Димой и мы никуда не полетели, на звонки перестали отвечать", – отметил актер.

Однако никаких обид на наставника Федор Гуринец не держит. Более того, он даже своеобразным образом сохраняет со Ступкой связь: "Я прихожу на могилу Богдана Сильвестровича, звоню в тот колокольчик и говорю:"У меня миллион вопросов. Вы умерли, а я не знаю ответа".

Ранее OBOZ.UA рассказал, какой ужасный "подарок" Богдан Ступка сделал сыну после смерти и какое пророчество актера о войне сбылось.

