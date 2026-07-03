После 20 лет в телеэфире. Актриса Лариса Руснак призналась, как ее убрали из популярного шоу

Народная артистка Украины Лариса Руснак, которая почти два десятилетия была лицом популярной телепрограммы "Лото-Забава", откровенно рассказала, как однажды неожиданно лишилась работы. По словам актрисы, она не планировала уходить из проекта, однако ей просто сообщили, что пришло время попрощаться.

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Об этом Руснак рассказала в интервью OBOZ.UA. Актриса призналась, что решение о ее увольнении стало для нее полной неожиданностью.

"На самом деле это было не мое решение. Я не собиралась уходить, мне просто сообщили, что все закончилось, так сказать, "отправили на заслуженный отдых". Сказали: "Спасибо. До свидания", – вспомнила Руснак. По ее словам, насколько она поняла, создатели программы решили обновить формат и начали искать новую партнершу для ведущего Анатолия Гнатюка: "Нашли одну ведущую, потом были еще какие-то изменения... Но я никогда не выясняла подробностей", – сказала артистка.

Руснак не скрывает, что пережить такое прощание было непросто. "Безусловно, ведь я ничего не подозревала. Двадцать лет – это огромный отрезок жизни. И вдруг тебе просто говорят: "Спасибо за работу". Помню, мне вручили подарок – какие-то часы, попрощались... Я никогда не пыталась узнать причину – не видела в этом смысла. Случилось так, как случилось. И что бы я изменила? Да, было очень больно. Но со временем я это отпустила. Вычеркнула эту историю из своей жизни", – призналась Руснак. Впрочем, судьба сделала неожиданный поворот.

По словам Ларисы Руснак, сегодня она время от времени снова возвращается в "Лото-Забаву". "Программа ведь до сих пор существует. И теперь, когда Анатолий Гнатюк куда-то уезжает, меня время от времени приглашают его заменить", – рассказала народная артистка. Актриса также призналась, что работа в прямом эфире всегда доставляла ей истинное удовольствие: "Когда работаешь в прямом эфире, когда вокруг шесть камер, когда постоянный контакт с людьми – это увлекало. А вот азартным человеком я никогда не была", – подытожила артистка.

Полное интервью с Ларисой Руснак читайте на OBOZ.UA здесь.

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