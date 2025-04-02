Поседел и потерял часть волос: в сети всплыло свежее фото 87-летнего Адриано Челентано без очков

В соцсетях появилось новое фото 87-летнего Адриано Челентано. На снимке – легендарный итальянский певец и актер без привычных очков. Челентано значительно поседел и потерял часть волос, что заставило фанатов еще раз понять, как быстро проходит время.

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Фото появилось в журнале Primo Ascolto. Несмотря на свой возраст, Челентано остается одной из самых известных персон в Италии и за ее пределами. Его карьера охватывает десятки лет в музыке, кино и телевидении. Обладатель премий "Золотой глобус", "Серебряная лента" и "Давид ди Донателло" продолжает интересовать публику даже после завершения активной творческой деятельности.

На новом снимке, распространяемом в соцсетях, Челентано сидит в машине, одетый в черную футболку, а за его спиной видна белая подушка. Он смотрит в камеру и дружелюбно машет рукой.

Адриано Челентано уже более шести десятилетий остается знаковой фигурой в итальянском шоу-бизнесе. Он начал музыкальную карьеру в 1956 году и с тех пор выпустил более 40 студийных альбомов, став одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки. Его называют одним из основателей итальянского рок-н-ролла, а его песни, как Azzurro, Soli, Il tempo se ne va и Susanna, до сих пор раздаются на радиостанциях по всему миру.

Кроме музыки Челентано оставил значительный след в кинематографе. Его фильмография насчитывает более 40 кинолент, среди которых культовые "Блеф", "Укрощение строптивого", "Безумно влюбленный" и "Бархатные ручки". Его уникальный стиль игры, сочетание комедии, романтики и сатиры сделали его любимцем кинозрителей.

В последние годы Челентано ведет очень закрытую жизнь. Он редко дает интервью, не появляется на больших мероприятиях и почти не общается с прессой. В последний раз он публично выступал в 2019 году, когда на экраны вышел его анимационный сериал Adrian.

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