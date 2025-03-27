'Подумал, что трансуха': Сердючка вспомнила, как 'влюбила' в себя Тото Кутуньо, и показала архивное фото с легендой

Украинская звезда Верка Сердючка (Андрей Данилко) поделилась забавной историей из своей творческой биографии, связанной с легендарным итальянским певцом Тото Кутуньо. Артистка вспомнила их встречу, во время которой известный исполнитель, по ее словам, "влюбился" в нее.

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Оказалось, что когда-то артист даже подумал, что перед ним не кто иной, как транссексуал, но впоследствии не смог скрыть своего восхищения. Об этом Данилко рассказал в интервью Василию Байдаку, поделившись архивным фото с Кутуньо.

По словам артиста, он всегда был большим поклонником итальянской эстрады. В молодости слушал Адриано Челентано, Ricchi e Poveri и, конечно, Тото Кутуньо. Встреча с легендарным исполнителем стала для него настоящим событием.

"Я сидел в костюме Сердючки у него в студии вместе с Инкой (мамой Верки Сердючки. – Ред.). Мы общались. Я ему говорю, мол, вы же нам обещали кофе. А там крепкое эспрессо, после которого нужно было вызывать скорую. И он ко мне как-то так отнесся – какой-то чувак переодетый, якобы какая-то "трансуха", – в шутку рассказал Данилко.

Но ситуация изменилась, когда Сердючка неожиданно исполнила малоизвестную песню Кутуньо Na parola. Как признался Данилко, он всегда был фанатом его творчества, потому знал даже те композиции, о которых сам маэстро уже забыл.

"Все знают Lasciatemi Cantare, но я спою сейчас такое, что он сам уже и не помнил! Я почувствовал от него "не интересуешь ты меня вообще!". В этот момент его парализовало. И он в меня просто влюбился. А у меня такая гордость была!" – рассказал Данилко.

В подтверждение своей истории Данилко показал архивное фото, сделанное на той встрече. На нем он позирует вместе с Кутуньо, а на лице итальянца можно увидеть искреннюю улыбку.

Известно, что Тото Кутуньо умер 22 августа 2023 года в возрасте 80 лет. Представитель звезды заявил, что "после продолжительной болезни певцу стало хуже". Исполнитель, по его словам, страдал последние несколько месяцев. Около 15 лет назад стало известно, что у звезды обнаружили онкологию, но стала ли она причиной смерти – неизвестно.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Данилко назвал одну вещь, остановившую его от переезда из Украины на пике карьеры. Он много лет назад задумывался об эмиграции.

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