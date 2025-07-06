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Порвал TikTok песней "Цей сон". Вадим Яценко – о жене-певице, безумной славе в соцсетях и неудаче на "Голосе страны"

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
13 минут
75
Порвал TikTok песней 'Цей сон'. Вадим Яценко – о жене-певице, безумной славе в соцсетях и неудаче на 'Голосе страны'

Вадим Яценко с хором "Гомон" Львовского органного зала стал настоящим феноменом после того, как их видео с перепевом песни Степана Гиги "Этот сон" набрало более семи миллионов просмотров в TikTok. Об этой записи – всего 40 секунд трогательного хорового пения – уже который день говорит Украина. Еще вчера имя Вадима было хорошо известно преимущественно ценителям хоровой музыки, а сегодня он – новая звезда украинского культурного пространства. Ирония судьбы: несколько лет назад Яценко пробовал себя в шоу "Голос страны", но ни один из тренеров не повернулся к нему.

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В интервью OBOZ.UA Вадим Яценко – руководитель хора "Гомон" и главный хормейстер Львовской оперы – объяснил, почему вирусная популярность не является случайностью. Поделился болезненными воспоминаниями о том, как война коснулась его семьи. А также приоткрыл завесу над личной жизнью – рассказал о жене и сыне, в частности, признался, ревнует ли его любимая к сотням тысяч лайков от поклонниц в соцсетях. Откровенный рассказ о пути к громкому успеху – из первых уст.

Порвал TikTok песней "Цей сон". Вадим Яценко – о жене-певице, безумной славе в соцсетях и неудаче на "Голосе страны"

"Я родился не в музыкальной семье, но музыка появилась в моей жизни с самого детства. В родном селе Поток Киевской области мы начали выступать в сельском клубе – что-то пели, играли, импровизировали. Именно тогда родители заметили, что меня тянет к музыке. Потом была музыкальная школа – и дальше все как-то само собой закрутилось. В девять лет я переехал в Киев и начал обучение в музыкальной школе имени Николая Лысенко. Это особое место – буду всю жизнь благодарен этой киевской десятилетке. Это заведение, где ученикам не просто дают отличные академические знания, здесь каждый ребенок имеет возможность раскрыться и быть свободным. Никто тебя не будет буллить или притеснять за инаковость. Наоборот, педагоги нас всячески поддерживали, поощряли к самовыражению".

Порвал TikTok песней "Цей сон". Вадим Яценко – о жене-певице, безумной славе в соцсетях и неудаче на "Голосе страны"

"Далее была консерватория – обучение под руководством знаменитого Евгения Савчука. Евгений Герасимович – фигура исключительного масштаба, одна из самых выдающихся не только сегодня, но и во всей истории украинской хоровой культуры. Он стал моим вторым наставником в Киевской консерватории. Мой первый педагог – Виктор Петриченко. К сожалению, он ушел из жизни довольно рано, и после этого я продолжил обучение уже в классе Евгения Герасимовича. Кто такой Евгений Савчук? Достаточно вспомнить только две его регалии – народный артист Украины и Герой Украины. Уникальная личность, настоящий титан в истории не только украинской хоровой, но и вообще музыкальной культуры. Судьба подарила мне уникальную возможность учиться и работать с лучшими специалистами в своей области – Виктор Петриченко, Николай Гобдич, Евгений Савчук, Василий Вовкун. Это люди, которые формировали, ведут дальше, за это бесконечно благодарен".

Порвал TikTok песней "Цей сон". Вадим Яценко – о жене-певице, безумной славе в соцсетях и неудаче на "Голосе страны"

"Если говорить именно о Евгении Герасимовиче, то его невозможно не заметить: когда он появляется, то буквально заполняет собой все пространство. У него просто бешеная энергетика, которой заряжает всех вокруг. У нас сложились очень хорошие отношения – как между преподавателем и студентом. И я искренне благодарен Евгению Герасимовичу за ту свободу, которую он мне давал – в выборе программ, репертуара. Он всегда деликатно и очень метко меня направлял – короткими, но точными советами. Помню одну фразу, которая запомнилась на всю жизнь и которую теперь сам передаю. Был период, когда на меня навалилось очень много дел, проектов. И я, признаюсь, немного начал пропускать репетиции хора консерватории, которым руководил Савчук. Как-то он меня встретил. Говорит: "Давай покурим". Стоим, говорим. И он: "Я знаю, что ты молодец, у тебя много всего происходит. Но запомни: если хочешь быть успешным – должен все успевать". Эту фразу я запомнил на всю жизнь. И даже иногда повторяю ее коллегам. Потому что в ней – суть профессионализма".

Порвал TikTok песней "Цей сон". Вадим Яценко – о жене-певице, безумной славе в соцсетях и неудаче на "Голосе страны"

"Уже через несколько недель после окончания консерватории ко мне обратились с предложением из Львовской национальной оперы. Это был Василий Вовкун (гендиректор и худрук Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. – Ред.). От такой работы было бы немного странно отказаться. Хотя сказать, что оставить столицу было просто, будет неправдой. Киев – мой родной город, я там вырос, обожаю всем сердцем. И решение ехать должен был принять не сам – мы обсуждали его с женой, которая в то время была беременна, и вообще со всей семьей. Но видение Василия Владимировича, то, что он хочел сделать с Львовской оперой, поражало. Идея привлекать молодежь к руководящим должностям – очень понравилась. Мы пришли в театр без большого опыта, но с огромной верой и мощной поддержкой со стороны дирекции. Прошло время, и теперь можно уверенно сказать: это было правильное решение".

Порвал TikTok песней "Цей сон". Вадим Яценко – о жене-певице, безумной славе в соцсетях и неудаче на "Голосе страны"

"Чем отличается Львов от Киева? Оба города красивые. По моему мнению, Львов удобнее для жизни – он компактный, особенно если обитать в центральной части. Когда твои рабочие места – Органный зал и Оперный театр, и это всего 12 минут пешком друг от друга, – очень комфортно. В Киеве же всегда нужно закладывать время на дорогу, куда бы ты ни ехал – час, а то и больше. Это существенно влияет на ритм жизни. С другой стороны, Киев – очень большой и широкий. Иногда во Львове не хватает именно этой пространственной широты. Даже просто выйти в центр города сложно – приходится все время маневрировать между туристами (смеется)".

Порвал TikTok песней "Цей сон". Вадим Яценко – о жене-певице, безумной славе в соцсетях и неудаче на "Голосе страны"

"То, что меня назначили главным хормейстером Львовской оперы в 25 лет, – это рекорд? Думаю, что да. Было ли страшно? Я уже к моменту назначения работал в театре, поэтому имел определенное понимание того, как все происходит. Плюс поддержка хорошего коллектива. Сейчас я остаюсь главным хормейстером Львовского оперного театра, а также руководителем хора "Гомон" Львовского органного зала. Слава Богу, удается совмещать, находить общий язык. Нам помогает то, что мы все планируем заранее, поэтому накладок не бывает".

Порвал TikTok песней "Цей сон". Вадим Яценко – о жене-певице, безумной славе в соцсетях и неудаче на "Голосе страны"

"Муниципальный хор "Гомін" в августе отметит два года под моим руководством. Когда я пришел, он был мужским. И это не то чтобы плохо. Евгений Савчук, который в свое время руководил мужской капеллой имени Ревуцкого, считал, что в искусстве нет ничего красивее мужского хора. Но мы понимали, что в случае исключительно мужского состава были бы ограничены в репертуаре. Много хороших произведений композиторов написаны для смешанного хора. Мы с руководителями Тарасом Демко и Иваном Остаповичем решили расширить состав коллектива".

"Когда люди слышат слово "хор", многим кажется, что это что-то очень серьезное и академическое. Его привыкли воспринимать как нечто статичное, неподвижное, помпезное, монументальное. Что мы делаем, чтобы не только прославлять музыку, но и популяризировать нашу сферу и зарабатывать? Откровенно говоря, это была одна из главных проблем, с которой столкнулись в начале нашей работы. Зрители, особенно в нашей стране, привыкли ходить на хоровые концерты бесплатно. И это было сложно изменить. Когда мы начинали ставить первые концерты за деньги, люди откровенно удивлялись: "Как это так? Раньше слушали бесплатно, а теперь должны платить?" И искоренить эту привычку было непросто".

"Смотрите, даже среднестатистический человек, который на днях увидел эти 40 секунд выступления нашего хора в TikTok, ставшие известными на всю Украину, – вряд ли задумывается, кто эти люди на сцене и сколько усилий они вложили в происходящее. Между тем артисты посвятили всю жизнь учебе: оканчивали консерватории, академии, вкладывают все силы, чтобы подготовить концерт, выйти на сцену и дать качественное выступление. Это сложная профессия. И почему, когда вы работаете бухгалтером и получаете деньги за свой труд, артист хора не должен получать оплату? Не должно быть такого, что "возьмите и раздайте друзьям, родным". Украинская культура так никогда не заработает. Нужно привлекать разные слои общества – людей разного возраста и социального статуса. И именно тогда это начнет работать волнообразной лавиной, как произошло после успеха видео "Цей сон". Важно делать все грамотно: приглашать специалистов, придумывать новые подходы – по-другому не будет развития".

Порвал TikTok песней "Цей сон". Вадим Яценко – о жене-певице, безумной славе в соцсетях и неудаче на "Голосе страны"

"Я руководитель, как и любой человек на этой должности, разный. Тарас Демко в одном из интервью пошутил: "Иногда он так кричит, что слышно даже у нас в офисе". Да, иногда могу и покричать – когда есть за что. Работа с людьми – это всегда вызов. Каждый имеет свой характер, свою энергию, и найти ко всем правильный подход – непросто. Но я убежден: все должно происходить в атмосфере уважения друг к другу и любви к делу. Это фундамент нашей работы. Во время репетиций бывает по-разному. Но я придерживаюсь принципа: если уж делаешь замечание – то когда это действительно необходимо. А "нагонять" просто так – это уже отголоски советской системы, где все держалось на страхе и унижении. Такое мне не близко".

"Наши репетиции проходят в открытом формате – каждый желающий зритель может прийти и присутствовать в это время во Львовском органном зале. Мы не закрываем двери. Единственная просьба – не мешать артистам и соблюдать тишину. Если это соблюдено, то пожалуйста. Нам приятно, когда люди интересуются тем, как все происходит изнутри. Это создает живую связь между зрителем и сценой еще до начала концерта".

"Сейчас меня часто спрашивают: то видео, о котором мы с вами говорим, – запланированный ход или счастливый случай, что оно так "выстрелило"? Проводят параллели с успехом суперпопулярного спектакля Театра имени Франко "Конотопская ведьма", который в свое время тоже завирусился в TikTok. И действительно, это похоже. Программа "Этот хор, этот хор" в нашем репертуаре еще с весны прошлого года. Это была моя идея – сделать выступления из украинских ретропесен. Хотелось, чтобы это стало толчком для людей прийти в Органный зал, послушать, а если понравится – открывать для себя другие концерты, влюбляться в хоровую музыку. И это сработало: мы начали собирать полные залы и на другие наши проекты. Но то, что произошло несколько дней назад, увеличило нашу узнаваемость, пожалуй, в сто раз. Билетов на наши выступления нет уже до конца года".

Порвал TikTok песней "Цей сон". Вадим Яценко – о жене-певице, безумной славе в соцсетях и неудаче на "Голосе страны"

"Моя жена Настя Рябошапка – певица. Мы учились вместе еще с восьмого класса, потом вместе поступили в консерваторию. Поэтому, по сути, я уже больше жизни прожил с Настей, чем без нее (улыбается). Нашему малому – шесть лет. И это лучшее, что я сделал пока в своей жизни. Максим уже понемногу интересуется музыкой, играет на фортепиано – увидим, возможно, тоже пойдет в десятилетку, но львовскую. Ревнует ли жена меня из-за той бешеной популярности, которая сейчас накрыла? Мы же оба из художественного круга – и я, и Настя сталкиваемся с вниманием. Она также имеет много подписчиков в соцсетях. И ее популярность в соцсетях, откровенно говоря, началась еще раньше, чем моя. Здесь все упирается в доверие. И в осознание, что есть вещи, на которые ты не можешь повлиять. Например, сообщения от поклонников в соцсетях. К этому надо относиться спокойно, потому что ты не можешь контролировать, что пишут другие. Что пишут мне? Если честно, я еще даже не успел разгрести личные сообщения – сейчас просто море работы".

Порвал TikTok песней "Цей сон". Вадим Яценко – о жене-певице, безумной славе в соцсетях и неудаче на "Голосе страны"

"Жена – родом из Мариуполя. Ее семья до начала полномасштабного вторжения была полностью русскоязычной. И в контексте последних трагических лет в истории Украины у нас есть очень болезненная, страшная история. Мы с Настей не раз бывали в Мариуполе – приезжали к родственникам, отдыхали на море. Город действительно расцветал с годами: открывались новые рестораны, ремонтировали дороги, обновляли аллеи. Жизнь бурлила. Но в один миг все оборвалось – с началом полномасштабного вторжения, когда Мариуполь начали бомбить. Так случилось, что именно наша бабушка осталась в городе. Большинство родственников выехали – некоторые буквально за несколько дней до 24 февраля. Две недели она пряталась в подвале вместе с подругами. Когда закончились провизия, вода, еда – сказала: "Мне уже за 70, уже нечего терять". И отправилась пешком домой – около восьми километров. Рассказывала, что погибшие люди лежали прямо на дорогах – их было очень много. А тем временем над головой пролетали ракеты. Где-то на третью неделю оккупации ей удалось сесть на эвакуационный автобус в Запорожье. А уже оттуда мы забрали ее во Львов".

Порвал TikTok песней "Цей сон". Вадим Яценко – о жене-певице, безумной славе в соцсетях и неудаче на "Голосе страны"

"Сейчас бабушка Катя живет недалеко от нас. Мы часто отвозим к ней малого или же она сама приезжает к нам. Очень помогает, особенно в моменты, когда мы с Настей выезжаем на гастроли. Например, в прошлом году почти месяц находились в туре с Rock Symphony Orchestra – выступали во Франции, Германии, Австрии, Болгарии, Румынии. И на это время бабушка полностью взяла на себя ответственность за нашего сына".

Порвал TikTok песней "Цей сон". Вадим Яценко – о жене-певице, безумной славе в соцсетях и неудаче на "Голосе страны"

"Бабушка Насти более 70 лет разговаривала на русском. А сейчас ее буквально тошнит от всего русского – от любого слова. Она полностью перешла на украинский язык. Я рассказываю это для тех, кто до сих пор твердит, что "имеет не ту челюсть", чтобы говорить на украинском. И для тех, кто считает, что "какая разница, на каком языке ты общаешься". Есть разница – еще и какая. Я сам вырос в русифицированной среде, во времена моего детства из телевизора пели Киркоров и Басков. Наше настоящее движение к самоидентичности началось не в 1991 году, когда получили независимость, а значительно позже. Мы еще долгие годы продолжали жить под российским культурным колпаком. Нам мягко и системно вбивали в голову тезис об "одном народе" – и это не вызывало сопротивления. Что говорить, если мы даже умудрились избрать себе президентом Януковича..."

Порвал TikTok песней "Цей сон". Вадим Яценко – о жене-певице, безумной славе в соцсетях и неудаче на "Голосе страны"

"Сегодня происходит массовое отторжение всего российского – жаль только, что такой страшной ценой. И теперь наша задача – сделать все возможное, чтобы этот процесс не просто продолжался, а ускорялся. Да, сложно формировать национальную идентичность, когда рядом с тобой, извините, абсолютно идиотский сосед, который постоянно лезет войнами. Мы недавно были с хором в Швеции – это страна, которая не воюет уже сотни лет. И вы знаете, это очень чувствуется в менталитете их людей. Они имеют свой культурный код, который никто не стирал, не запрещал, не уничтожал. А наш – уничтожали веками".

Порвал TikTok песней "Цей сон". Вадим Яценко – о жене-певице, безумной славе в соцсетях и неудаче на "Голосе страны"

"Жалею ли я, что принял участие в проекте "Голос страны"? Нет, не жалею. Тогда я был очень молод, еще совсем пацан. И мне было интересно – хотелось выйти из зоны комфорта, попробовать что-то новое. Почему ко мне не повернулись тренеры? Ну так сложилась история. Возможно, потому что я выходил на сцену первым – не знаю, не думал об этом. Обидно? Нет. Я искренне благодарен Богу, что все произошло именно так, как произошло. Все, что я мог вынести из этого проекта, вынес. Это был определенный опыт – момент, когда переборол себя, не испугался, сделал шаг. И этого мне было достаточно. Почему разговаривал в кадре на русском? Я не хочу никого обвинять, но на флеш-интервью мне сказали, что "лучше будет так". И, знаете, когда тебе двадцать и все вокруг к этому толерантны, кажется: ну раз так говорят – значит, так и надо. Но сейчас все изменилось. И мы как общество постепенно переосмысливаем себя. Мы все больше пытаемся найти себя. Первая задача – победить в этой войне. А дальше – прилагать усилия, чтобы процесс самосознания не останавливался".

Порвал TikTok песней "Цей сон". Вадим Яценко – о жене-певице, безумной славе в соцсетях и неудаче на "Голосе страны"

"Пока мы не получали фидбека от Степана Гиги относительно громкого видео. Имущественные права на его песню урегулированы – у нас есть действующие договоры с агентством, которое представляет интересы авторов. Поэтому, если речь идет о Степане Гиге, он должен получать роялти за исполнение его песен.Да, в одном из интервью – это был разговор на радио – я сказал, что не против исполнить эту песню вместе. Но мы не гонимся за подобными информационными поводами. Если когда-то появятся какие-то предложения – конечно, рассмотрим их в команде. Но не стоит забывать, какая наша главная задача: развитие глубинного украинского искусства. Пока к нам никто из команды Степана Гиги не обращался. Кажется, он сейчас в концертном туре за границей, поэтому, возможно, даже еще не видел видео. В любом случае – господину Степану большое уважение за эту песню, спасибо за ее создание".

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