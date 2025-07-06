Порвал TikTok песней 'Цей сон'. Вадим Яценко – о жене-певице, безумной славе в соцсетях и неудаче на 'Голосе страны'

Вадим Яценко с хором "Гомон" Львовского органного зала стал настоящим феноменом после того, как их видео с перепевом песни Степана Гиги "Этот сон" набрало более семи миллионов просмотров в TikTok. Об этой записи – всего 40 секунд трогательного хорового пения – уже который день говорит Украина. Еще вчера имя Вадима было хорошо известно преимущественно ценителям хоровой музыки, а сегодня он – новая звезда украинского культурного пространства. Ирония судьбы: несколько лет назад Яценко пробовал себя в шоу "Голос страны", но ни один из тренеров не повернулся к нему.

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В интервью OBOZ.UA Вадим Яценко – руководитель хора "Гомон" и главный хормейстер Львовской оперы – объяснил, почему вирусная популярность не является случайностью. Поделился болезненными воспоминаниями о том, как война коснулась его семьи. А также приоткрыл завесу над личной жизнью – рассказал о жене и сыне, в частности, признался, ревнует ли его любимая к сотням тысяч лайков от поклонниц в соцсетях. Откровенный рассказ о пути к громкому успеху – из первых уст.

"Я родился не в музыкальной семье, но музыка появилась в моей жизни с самого детства. В родном селе Поток Киевской области мы начали выступать в сельском клубе – что-то пели, играли, импровизировали. Именно тогда родители заметили, что меня тянет к музыке. Потом была музыкальная школа – и дальше все как-то само собой закрутилось. В девять лет я переехал в Киев и начал обучение в музыкальной школе имени Николая Лысенко. Это особое место – буду всю жизнь благодарен этой киевской десятилетке. Это заведение, где ученикам не просто дают отличные академические знания, здесь каждый ребенок имеет возможность раскрыться и быть свободным. Никто тебя не будет буллить или притеснять за инаковость. Наоборот, педагоги нас всячески поддерживали, поощряли к самовыражению".

"Далее была консерватория – обучение под руководством знаменитого Евгения Савчука. Евгений Герасимович – фигура исключительного масштаба, одна из самых выдающихся не только сегодня, но и во всей истории украинской хоровой культуры. Он стал моим вторым наставником в Киевской консерватории. Мой первый педагог – Виктор Петриченко. К сожалению, он ушел из жизни довольно рано, и после этого я продолжил обучение уже в классе Евгения Герасимовича. Кто такой Евгений Савчук? Достаточно вспомнить только две его регалии – народный артист Украины и Герой Украины. Уникальная личность, настоящий титан в истории не только украинской хоровой, но и вообще музыкальной культуры. Судьба подарила мне уникальную возможность учиться и работать с лучшими специалистами в своей области – Виктор Петриченко, Николай Гобдич, Евгений Савчук, Василий Вовкун. Это люди, которые формировали, ведут дальше, за это бесконечно благодарен".

"Если говорить именно о Евгении Герасимовиче, то его невозможно не заметить: когда он появляется, то буквально заполняет собой все пространство. У него просто бешеная энергетика, которой заряжает всех вокруг. У нас сложились очень хорошие отношения – как между преподавателем и студентом. И я искренне благодарен Евгению Герасимовичу за ту свободу, которую он мне давал – в выборе программ, репертуара. Он всегда деликатно и очень метко меня направлял – короткими, но точными советами. Помню одну фразу, которая запомнилась на всю жизнь и которую теперь сам передаю. Был период, когда на меня навалилось очень много дел, проектов. И я, признаюсь, немного начал пропускать репетиции хора консерватории, которым руководил Савчук. Как-то он меня встретил. Говорит: "Давай покурим". Стоим, говорим. И он: "Я знаю, что ты молодец, у тебя много всего происходит. Но запомни: если хочешь быть успешным – должен все успевать". Эту фразу я запомнил на всю жизнь. И даже иногда повторяю ее коллегам. Потому что в ней – суть профессионализма".

"Уже через несколько недель после окончания консерватории ко мне обратились с предложением из Львовской национальной оперы. Это был Василий Вовкун (гендиректор и худрук Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. – Ред.). От такой работы было бы немного странно отказаться. Хотя сказать, что оставить столицу было просто, будет неправдой. Киев – мой родной город, я там вырос, обожаю всем сердцем. И решение ехать должен был принять не сам – мы обсуждали его с женой, которая в то время была беременна, и вообще со всей семьей. Но видение Василия Владимировича, то, что он хочел сделать с Львовской оперой, поражало. Идея привлекать молодежь к руководящим должностям – очень понравилась. Мы пришли в театр без большого опыта, но с огромной верой и мощной поддержкой со стороны дирекции. Прошло время, и теперь можно уверенно сказать: это было правильное решение".

"Чем отличается Львов от Киева? Оба города красивые. По моему мнению, Львов удобнее для жизни – он компактный, особенно если обитать в центральной части. Когда твои рабочие места – Органный зал и Оперный театр, и это всего 12 минут пешком друг от друга, – очень комфортно. В Киеве же всегда нужно закладывать время на дорогу, куда бы ты ни ехал – час, а то и больше. Это существенно влияет на ритм жизни. С другой стороны, Киев – очень большой и широкий. Иногда во Львове не хватает именно этой пространственной широты. Даже просто выйти в центр города сложно – приходится все время маневрировать между туристами (смеется)".

"То, что меня назначили главным хормейстером Львовской оперы в 25 лет, – это рекорд? Думаю, что да. Было ли страшно? Я уже к моменту назначения работал в театре, поэтому имел определенное понимание того, как все происходит. Плюс поддержка хорошего коллектива. Сейчас я остаюсь главным хормейстером Львовского оперного театра, а также руководителем хора "Гомон" Львовского органного зала. Слава Богу, удается совмещать, находить общий язык. Нам помогает то, что мы все планируем заранее, поэтому накладок не бывает".

"Муниципальный хор "Гомін" в августе отметит два года под моим руководством. Когда я пришел, он был мужским. И это не то чтобы плохо. Евгений Савчук, который в свое время руководил мужской капеллой имени Ревуцкого, считал, что в искусстве нет ничего красивее мужского хора. Но мы понимали, что в случае исключительно мужского состава были бы ограничены в репертуаре. Много хороших произведений композиторов написаны для смешанного хора. Мы с руководителями Тарасом Демко и Иваном Остаповичем решили расширить состав коллектива".

"Когда люди слышат слово "хор", многим кажется, что это что-то очень серьезное и академическое. Его привыкли воспринимать как нечто статичное, неподвижное, помпезное, монументальное. Что мы делаем, чтобы не только прославлять музыку, но и популяризировать нашу сферу и зарабатывать? Откровенно говоря, это была одна из главных проблем, с которой столкнулись в начале нашей работы. Зрители, особенно в нашей стране, привыкли ходить на хоровые концерты бесплатно. И это было сложно изменить. Когда мы начинали ставить первые концерты за деньги, люди откровенно удивлялись: "Как это так? Раньше слушали бесплатно, а теперь должны платить?" И искоренить эту привычку было непросто".

"Смотрите, даже среднестатистический человек, который на днях увидел эти 40 секунд выступления нашего хора в TikTok, ставшие известными на всю Украину, – вряд ли задумывается, кто эти люди на сцене и сколько усилий они вложили в происходящее. Между тем артисты посвятили всю жизнь учебе: оканчивали консерватории, академии, вкладывают все силы, чтобы подготовить концерт, выйти на сцену и дать качественное выступление. Это сложная профессия. И почему, когда вы работаете бухгалтером и получаете деньги за свой труд, артист хора не должен получать оплату? Не должно быть такого, что "возьмите и раздайте друзьям, родным". Украинская культура так никогда не заработает. Нужно привлекать разные слои общества – людей разного возраста и социального статуса. И именно тогда это начнет работать волнообразной лавиной, как произошло после успеха видео "Цей сон". Важно делать все грамотно: приглашать специалистов, придумывать новые подходы – по-другому не будет развития".

"Я руководитель, как и любой человек на этой должности, разный. Тарас Демко в одном из интервью пошутил: "Иногда он так кричит, что слышно даже у нас в офисе". Да, иногда могу и покричать – когда есть за что. Работа с людьми – это всегда вызов. Каждый имеет свой характер, свою энергию, и найти ко всем правильный подход – непросто. Но я убежден: все должно происходить в атмосфере уважения друг к другу и любви к делу. Это фундамент нашей работы. Во время репетиций бывает по-разному. Но я придерживаюсь принципа: если уж делаешь замечание – то когда это действительно необходимо. А "нагонять" просто так – это уже отголоски советской системы, где все держалось на страхе и унижении. Такое мне не близко".

"Наши репетиции проходят в открытом формате – каждый желающий зритель может прийти и присутствовать в это время во Львовском органном зале. Мы не закрываем двери. Единственная просьба – не мешать артистам и соблюдать тишину. Если это соблюдено, то пожалуйста. Нам приятно, когда люди интересуются тем, как все происходит изнутри. Это создает живую связь между зрителем и сценой еще до начала концерта".

"Сейчас меня часто спрашивают: то видео, о котором мы с вами говорим, – запланированный ход или счастливый случай, что оно так "выстрелило"? Проводят параллели с успехом суперпопулярного спектакля Театра имени Франко "Конотопская ведьма", который в свое время тоже завирусился в TikTok. И действительно, это похоже. Программа "Этот хор, этот хор" в нашем репертуаре еще с весны прошлого года. Это была моя идея – сделать выступления из украинских ретропесен. Хотелось, чтобы это стало толчком для людей прийти в Органный зал, послушать, а если понравится – открывать для себя другие концерты, влюбляться в хоровую музыку. И это сработало: мы начали собирать полные залы и на другие наши проекты. Но то, что произошло несколько дней назад, увеличило нашу узнаваемость, пожалуй, в сто раз. Билетов на наши выступления нет уже до конца года".

"Моя жена Настя Рябошапка – певица. Мы учились вместе еще с восьмого класса, потом вместе поступили в консерваторию. Поэтому, по сути, я уже больше жизни прожил с Настей, чем без нее (улыбается). Нашему малому – шесть лет. И это лучшее, что я сделал пока в своей жизни. Максим уже понемногу интересуется музыкой, играет на фортепиано – увидим, возможно, тоже пойдет в десятилетку, но львовскую. Ревнует ли жена меня из-за той бешеной популярности, которая сейчас накрыла? Мы же оба из художественного круга – и я, и Настя сталкиваемся с вниманием. Она также имеет много подписчиков в соцсетях. И ее популярность в соцсетях, откровенно говоря, началась еще раньше, чем моя. Здесь все упирается в доверие. И в осознание, что есть вещи, на которые ты не можешь повлиять. Например, сообщения от поклонников в соцсетях. К этому надо относиться спокойно, потому что ты не можешь контролировать, что пишут другие. Что пишут мне? Если честно, я еще даже не успел разгрести личные сообщения – сейчас просто море работы".

"Жена – родом из Мариуполя. Ее семья до начала полномасштабного вторжения была полностью русскоязычной. И в контексте последних трагических лет в истории Украины у нас есть очень болезненная, страшная история. Мы с Настей не раз бывали в Мариуполе – приезжали к родственникам, отдыхали на море. Город действительно расцветал с годами: открывались новые рестораны, ремонтировали дороги, обновляли аллеи. Жизнь бурлила. Но в один миг все оборвалось – с началом полномасштабного вторжения, когда Мариуполь начали бомбить. Так случилось, что именно наша бабушка осталась в городе. Большинство родственников выехали – некоторые буквально за несколько дней до 24 февраля. Две недели она пряталась в подвале вместе с подругами. Когда закончились провизия, вода, еда – сказала: "Мне уже за 70, уже нечего терять". И отправилась пешком домой – около восьми километров. Рассказывала, что погибшие люди лежали прямо на дорогах – их было очень много. А тем временем над головой пролетали ракеты. Где-то на третью неделю оккупации ей удалось сесть на эвакуационный автобус в Запорожье. А уже оттуда мы забрали ее во Львов".

"Сейчас бабушка Катя живет недалеко от нас. Мы часто отвозим к ней малого или же она сама приезжает к нам. Очень помогает, особенно в моменты, когда мы с Настей выезжаем на гастроли. Например, в прошлом году почти месяц находились в туре с Rock Symphony Orchestra – выступали во Франции, Германии, Австрии, Болгарии, Румынии. И на это время бабушка полностью взяла на себя ответственность за нашего сына".

"Бабушка Насти более 70 лет разговаривала на русском. А сейчас ее буквально тошнит от всего русского – от любого слова. Она полностью перешла на украинский язык. Я рассказываю это для тех, кто до сих пор твердит, что "имеет не ту челюсть", чтобы говорить на украинском. И для тех, кто считает, что "какая разница, на каком языке ты общаешься". Есть разница – еще и какая. Я сам вырос в русифицированной среде, во времена моего детства из телевизора пели Киркоров и Басков. Наше настоящее движение к самоидентичности началось не в 1991 году, когда получили независимость, а значительно позже. Мы еще долгие годы продолжали жить под российским культурным колпаком. Нам мягко и системно вбивали в голову тезис об "одном народе" – и это не вызывало сопротивления. Что говорить, если мы даже умудрились избрать себе президентом Януковича..."

"Сегодня происходит массовое отторжение всего российского – жаль только, что такой страшной ценой. И теперь наша задача – сделать все возможное, чтобы этот процесс не просто продолжался, а ускорялся. Да, сложно формировать национальную идентичность, когда рядом с тобой, извините, абсолютно идиотский сосед, который постоянно лезет войнами. Мы недавно были с хором в Швеции – это страна, которая не воюет уже сотни лет. И вы знаете, это очень чувствуется в менталитете их людей. Они имеют свой культурный код, который никто не стирал, не запрещал, не уничтожал. А наш – уничтожали веками".

"Жалею ли я, что принял участие в проекте "Голос страны"? Нет, не жалею. Тогда я был очень молод, еще совсем пацан. И мне было интересно – хотелось выйти из зоны комфорта, попробовать что-то новое. Почему ко мне не повернулись тренеры? Ну так сложилась история. Возможно, потому что я выходил на сцену первым – не знаю, не думал об этом. Обидно? Нет. Я искренне благодарен Богу, что все произошло именно так, как произошло. Все, что я мог вынести из этого проекта, вынес. Это был определенный опыт – момент, когда переборол себя, не испугался, сделал шаг. И этого мне было достаточно. Почему разговаривал в кадре на русском? Я не хочу никого обвинять, но на флеш-интервью мне сказали, что "лучше будет так". И, знаете, когда тебе двадцать и все вокруг к этому толерантны, кажется: ну раз так говорят – значит, так и надо. Но сейчас все изменилось. И мы как общество постепенно переосмысливаем себя. Мы все больше пытаемся найти себя. Первая задача – победить в этой войне. А дальше – прилагать усилия, чтобы процесс самосознания не останавливался".

"Пока мы не получали фидбека от Степана Гиги относительно громкого видео. Имущественные права на его песню урегулированы – у нас есть действующие договоры с агентством, которое представляет интересы авторов. Поэтому, если речь идет о Степане Гиге, он должен получать роялти за исполнение его песен.Да, в одном из интервью – это был разговор на радио – я сказал, что не против исполнить эту песню вместе. Но мы не гонимся за подобными информационными поводами. Если когда-то появятся какие-то предложения – конечно, рассмотрим их в команде. Но не стоит забывать, какая наша главная задача: развитие глубинного украинского искусства. Пока к нам никто из команды Степана Гиги не обращался. Кажется, он сейчас в концертном туре за границей, поэтому, возможно, даже еще не видел видео. В любом случае – господину Степану большое уважение за эту песню, спасибо за ее создание".

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