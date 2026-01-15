УкраїнськаУКР
"Мертвый сын" Илона Маска разделся для рекламы белья и попал в конфуз из-за фотошопа. Фото

Катерина Галущенко
'Мертвый сын' Илона Маска разделся для рекламы белья и попал в конфуз из-за фотошопа. Фото

Трансгендерная дочь миллиардера Илона Маска, 21-летняя Вивиан Уилсон, стала лицом новой рекламной кампании бренда Savage x Fenty. Она снялась в праздничной коллекции нижнего белья от Рианны, посвященной Дню всех влюбленных.

На обнародованных кадрах Вивиан позирует в комплекте с цветочным принтом, дополненном ярко-красными колготками, а также демонстрирует нежный розовый пеньюар. Съемка выполнена в гламурном стиле, характерном для кампаний бренда.

"Мертвый сын" Илона Маска разделся для рекламы белья и попал в конфуз из-за фотошопа. Фото

Впрочем, одна из фотографий вызвала активное обсуждение в соцсетях. На фото, где модель присела, опершись на руку, пользователи обратили внимание на, вероятно, неудачную обработку изображения. Часть бицепса на левой руке выглядела так, будто ее "обрезали" во время ретуши.

"Мертвый сын" Илона Маска разделся для рекламы белья и попал в конфуз из-за фотошопа. Фото

"Что случилось с ее левой рукой?", "Фотошоп на левой руке просто сумасшедший, не так ли?", – писали комментаторы и получили в ответ: "Волосы частично покрывают ее плечи".

"Мертвый сын" Илона Маска разделся для рекламы белья и попал в конфуз из-за фотошопа. Фото
"Мертвый сын" Илона Маска разделся для рекламы белья и попал в конфуз из-за фотошопа. Фото

Почему Вивиан – "мертвый сын" Илона Маска

Вивиан имеет давний публичный конфликт с отцом. Причиной скандала стало высказывание Илона Маска, сделанное во время разговора с психологом Джорданом Петерсоном. Бизнесмен заявил, что его "обманом заставили" согласиться на трансгендерный медицинский переход ребенка в 16 лет, добавив фразу: "По сути, я потерял своего сына... ваш сын мертв".

На эти слова Вивиан Уилсон публично отреагировала, назвав заявления отца ложью. По ее словам, Маск знал обо всех этапах лечения, включая блокаторы полового созревания и гормональную терапию. Она также отметила, что не общается с отцом около четырех лет (сейчас – больше).

"Мертвый сын" Илона Маска разделся для рекламы белья и попал в конфуз из-за фотошопа. Фото

Вивиан рассказала, что Илон Маск почти отсутствовал в ее жизни даже в детстве, несмотря на формальную совместную опеку. По ее оценке, он проводил с ней не более 10% времени. Она подчеркнула, что долго скрывала свою гендерную идентичность от отца из-за страха его реакции.

Известно, что Вивиан родилась в 2004 году в Калифорнии под именем Ксавьер Александр Маск вместе с братом-близнецом Гриффином. В 2022 году она официально сменила имя и юридический пол, а также взяла девичью фамилию матери – Уилсон, заявив в суде, что больше не желает быть связанной с отцом никоим образом.

"Мертвый сын" Илона Маска разделся для рекламы белья и попал в конфуз из-за фотошопа. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре прошлого года Вивиан Уилсон дебютировала как модель в эпатажном образе. Она осуществила свою давнюю мечту о карьере в моде.

