'Мертвый сын' Илона Маска разделся для рекламы белья и попал в конфуз из-за фотошопа. Фото

Трансгендерная дочь миллиардера Илона Маска, 21-летняя Вивиан Уилсон, стала лицом новой рекламной кампании бренда Savage x Fenty. Она снялась в праздничной коллекции нижнего белья от Рианны, посвященной Дню всех влюбленных.

На обнародованных кадрах Вивиан позирует в комплекте с цветочным принтом, дополненном ярко-красными колготками, а также демонстрирует нежный розовый пеньюар. Съемка выполнена в гламурном стиле, характерном для кампаний бренда.

Впрочем, одна из фотографий вызвала активное обсуждение в соцсетях. На фото, где модель присела, опершись на руку, пользователи обратили внимание на, вероятно, неудачную обработку изображения. Часть бицепса на левой руке выглядела так, будто ее "обрезали" во время ретуши.

"Что случилось с ее левой рукой?", "Фотошоп на левой руке просто сумасшедший, не так ли?", – писали комментаторы и получили в ответ: "Волосы частично покрывают ее плечи".

Почему Вивиан – "мертвый сын" Илона Маска

Вивиан имеет давний публичный конфликт с отцом. Причиной скандала стало высказывание Илона Маска, сделанное во время разговора с психологом Джорданом Петерсоном. Бизнесмен заявил, что его "обманом заставили" согласиться на трансгендерный медицинский переход ребенка в 16 лет, добавив фразу: "По сути, я потерял своего сына... ваш сын мертв".

На эти слова Вивиан Уилсон публично отреагировала, назвав заявления отца ложью. По ее словам, Маск знал обо всех этапах лечения, включая блокаторы полового созревания и гормональную терапию. Она также отметила, что не общается с отцом около четырех лет (сейчас – больше).

Вивиан рассказала, что Илон Маск почти отсутствовал в ее жизни даже в детстве, несмотря на формальную совместную опеку. По ее оценке, он проводил с ней не более 10% времени. Она подчеркнула, что долго скрывала свою гендерную идентичность от отца из-за страха его реакции.

Известно, что Вивиан родилась в 2004 году в Калифорнии под именем Ксавьер Александр Маск вместе с братом-близнецом Гриффином. В 2022 году она официально сменила имя и юридический пол, а также взяла девичью фамилию матери – Уилсон, заявив в суде, что больше не желает быть связанной с отцом никоим образом.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре прошлого года Вивиан Уилсон дебютировала как модель в эпатажном образе. Она осуществила свою давнюю мечту о карьере в моде.

