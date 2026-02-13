Попытка отбелить репутацию провалилась: беглянка MARUV вдруг спела на украинском, но в сети заметили нюанс

Певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун), которая после начала большой войны сбежала из Украины и заняла молчаливую позицию относительно геноцида родного народа, неожиданно решила отбелить свою репутацию в глазах украинцев. Она записала трек на соловьином, релиз которого запланировала уже на начало марта.

Видео дня

На личной странице в TikTok артистка активно публикует видео с фрагментом новой композиции, где звучат строки: "Мати моя мені казала, не розпускай ти, доню, коси. Любов то та іще забава, потім будуть з очей твоїх роси". В традиционной для себя манере, на всех роликах исполнительница предстала перед камерой в откровенных образах.

Однако решение MARUV спеть на украинском совсем не растопило сердца граждан Украины. Юзеры начали подчеркивать, что исполнительница слишком поздно вспомнила о своих корнях, более того, заметили в ее творчестве один нюанс. Параллельно с записью украиноязычной композиции артистка продолжает выпускать треки на русском, будто пытаясь "усидеть на двух стульях".

"Язык вспомнила".

"Русская песня вышла 10.02, украинская – 06.03. Как говорится: и рыбку съесть, и на что-то присесть".

"Зачем? А где Киркоров?".

"Поздно переобуваться. Очень поздно".

"Уже не надо".

Напомним, что до 24 февраля 2022 года MARUV активно развивала карьеру в Украине, более того, родила первенца в Киеве. Однако оставаться на Родине певица не горела желанием, поэтому вместе с мужем уехала за границу. Как отмечал блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на источники, приближенные к беглянке, такое решение она приняла не просто так.

"Рожали именно в Киеве, чтобы в случае победы Украины сказать, что они – не предатели, и молчали, потому что заботились о безопасности ребенка. Если поймут, что с Украиной не сложится, то им лучше вернуться в Москву и начать все с начала", – отметил инсайдер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что всплыла правда о том, почему скандальная Maruv не поехала на Евровидение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!