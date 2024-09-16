Поплавский назвал условие, при котором финансирует внучатых племянников, и впервые заявил о пополнении в семье

Народный артист Украины и ректор Киевского университета культуры и искусств Михаил Поплавский признался, при каком условии финансирует своих внучатых племянников. Как известно, у певца есть единственный сын Александр и племянницы – дочери покойных родных братьев.

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Недавно семья Поплавских стала еще больше – родился третий внук звезды. Об этом артист рассказал в интервью Григорию Решетнику. Однако, отметил знаменитость, помогает малышам финансово, если они становятся преемниками рода, то есть берут фамилию "Поплавский".

"Я очень счастлив, что у меня есть сын, который выжил после аварии, что есть внуки, и все ребята. Буквально три дня назад родился третий. Трое внуков. Я очень благодарен Саше, Алине, что уже три внука Поплавские, – рассказал гость. – Это род Поплавских. Опять приходится родословную переписывать, дописывать, дополнять. Но у меня у младших Володи и Славы покойных братьев, у них все девушки".

Педагог продолжил – когда у племянниц рождается мальчик и они дают ребенку фамилию звездного родственника, он финансирует двоюродных внуков, пытаясь сохранить род. "Потому что надо сохранить все те наши украинские корни. И я думаю, что каждый украинец должен обязательно написать о своем роде", – объяснил он.

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