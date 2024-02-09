Бритни Спирс оговорилась о романе с Беном Аффлеком: Дженнифер Лопес отреагировала на 'измену' пикантными фото

Накануне поклонников актера Бена Аффлека, а также певиц Бритни Спирс и Дженнифер Лопес всколыхнула новость о любовном треугольнике между знаменитостями. Светская львица неожиданно поделилась воспоминанием о том, как якобы целовалась с актером, когда он был в отношениях с Джей Ло, но быстро удалила скандальный пост.

Аффлек хранит молчание, а его избранница, вместо реакции на сплетни, опубликовала новые фотографии в откровенном виде. Пост появился в Instagram исполнительницы.

Спирс в довольно провокационной манере намекнула на неверность Аффлека, когда он был в отношениях с Джей Ло много лет назад. На тот момент актеру было 27 лет, а певице – 17 лет.

"Классная фотография меня, Бена Аффлека и Дайаны Уоррен много лет назад. Он такой замечательный актер. Я не вспомнила, что целовалась с Беном той ночью. Честно говоря, я забыла. Черт, это безумие! Хотела бы я рассказать вам историю, которая произошла до этого! О, Боже, я такая сплетница", – написала Спирс, но быстро удалила пост.

Бен Аффлек хранит гордое молчание и не реагирует на комментарии и вопросы, как и его жена. Однако Лопес продолжает быть активной в соцсетях.

К примеру, она опубликовала серию фото в белье, а также прорекламировала свой сингл.

Напомним, Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма "Глубокие воды" в 2002 году и моментально влюбились друг в друга. Буквально через несколько месяцев Бен предложил Дженнифер стать его женой, однако в 2004 году они заявили о расставании.

Почти 20 лет звезды строили семьи отдельно, но в 2021 году стало известно, что чувства накрыли пару с новой силой и с тех пор они не расстаются.

Как писал OBOZ.UA, Спирс не впервые в последнее время втягивает бывших мужчин в скандалы. Она рассказала фанатам, что будучи девушкой Джастина Тимберлейка делала аборт.

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