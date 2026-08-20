Полякову хотели убрать, как Скрябина? В сети распространилась теория о покушении на певицу из-за "подозрительной" детали

После того, как украинская певица Оля Полякова попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие, сеть "взорвалась" теориями о том, что инцидент якобы не был случайностью. Некоторые предположили, что на артистку совершили "покушение" после резонансного интервью, как в свое время произошло с ее коллегой по цеху Кузьмой Скрябиным (настоящее имя – Андрей Кузьменко).

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Причиной появления таких теорий стала "подозрительная" деталь на видео с места аварии – на транспортном средстве, которое врезалось в автомобиль певицы, не было номерных знаков. Для части пользователей сети, в том числе, рэпера Alyona Alyona, этого нюанса оказалось достаточно, чтобы заговорить о желании нанести Поляковой вред.

"Еще и телефон выбивает, чтобы уйти от ответственности (речь идет о мужчине, который агрессивно отреагировал на попытку певицы снять его на камеру после ДТП. – Ред.). Оля Полякова, держись. Не удивлюсь, если это заказ. Кузьму все помнят", – написала Alyona Alyona, чью позицию поддержали другие пользователи.

"Полякова попала в аварию. На машине, которая в них врезалась, нет номеров. Водитель ведет себя агрессивно. Неужели это была попытка ее убрать, как тогда Кузьму после откровенного интервью?".

"Все очень и очень странно. Месть Поляковой за интервью? Кузьма – Полякова, дубль 2?".

"Олю Полякову подрезали на дороге, и она попала в аварию вместе с дочерью. Думаете, это было спланировано? Но то, что на машине нет номерных знаков, выглядит очень подозрительно".

"Пу-пу-пу. Увидел новость о происшествии с участием Поляковой, она попала в ДТП не по своей вине. И тут мне что-то вспомнилось, где-то я уже такое видел. Да еще и так странно, чуть ли не сразу после скандального интервью".

Однако такие громкие предположения разделяют далеко не все украинцы. Так, например, дизайнер Ольга Навроцкая резко упрекнула пользователей сети за популяризацию ничем не подтвержденной теории. Кроме того, она высказала мнение, что единственным человеком, которого убили из-за политической позиции, был Вячеслав Чорновил, а сравнивать с ним Полякову и Скрябина – позорно. Такую же позицию высказали и некоторые другие пользователи.

"То, что Оля Полякова попала в аварию, это жесть. Это стресс, и слава богу, что живы и она, и дочь. Но люди, вы что еб*нулись называть это покушением? Все, мозги совсем расплавились, плоскоземельщики? Точно так же, как вы раздували эту историю вокруг смерти Кузьмы. Он был яркой личностью, классным и неравнодушным, но покушение? Единственный, кого действительно убили, это Чорновил, и сравнивать масштабы этого человека с вышеупомянутым – это пугающе тупо".

"Не ставьте в один ряд Чорновола, Скрябина и Полякову. Это истории, которые несопоставимы. Не будьте смешными. Почитайте хотя бы Википедию о Чорноволе".

"Если почитать Threads, то Полякова – это второе пришествие Чорновола, Гонгадзе и Скрябина в одном лице".

"Считаю, что сравнивать Полякову и Кузьму не просто неуместно, а дно! Миссис Полякова наполняет культурное пространство шансоном в русском стиле. Болтала по-русски, пока ее не закенили, и тексты у нее такие же пустые, как и ветер в голове".

Что интересно, некоторые украинцы предсказали, что Полякову могут приравнять к Скрябину еще до ДТП. Когда журналист Виталий Портников прокомментировал скандальное интервью с артисткой, на него обрушилась критика в сети. Учитывая это, появились предположения, что если Полякова вдруг попадет в аварию, из нее "слепят Кузьму 2.0". В итоге так и произошло.

"Ракушки" такие предсказуемые", – говорится в посте.

ДТП с участием певицы

Вечером 19 августа Оля Полякова вместе со старшей дочерью Марией попала в аварию. Как сообщила артистка, в автомобиль, в котором они ехали, врезалось другое транспортный средство, после чего они вылетели в кювет. В результате ДТП Мария Полякова получила травму носа и повредила зубы.

Как позже сообщила исполнительница, другим участником аварии был Mercedes. После столкновения передняя часть автомобиля была серьезно повреждена. Пытаясь выяснить, кто был водителем Mercedes, Оля Полякова начала снимать находившегося рядом мужчину и обвинять его в ДТП. Он резко отреагировал на действия артистки, выбив из ее рук телефон.

OBOZ.UA стало известно, что авария произошла не в Украине. Как отметили в пресс-службе полиции Одесской области, на территории региона, где могла находиться Полякова, поскольку 20 августа у нее был запланирован концерт в Одессе, такого ДТП не зафиксировано. В то же время на одном из роликов, снятых артисткой, можно разглядеть символику Национального центра догоспитальной экстренной медицинской помощи Молдовы и номерные знаки молдавского образца.

Как ранее писал OBOZ.UA, незадолго до инцидента Оля Полякова дала скандальное интервью Рамине Эсхакзай, в котором раскритиковала нынешнюю систему мобилизации и сравнила Украину с "концлагерем". Кроме того, она резко заявила, что не собирается извиняться перед украинцами за создание совместного контента с "хорошими россиянами", за что подверглась резкой критике.

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