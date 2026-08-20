ДТП с Олей Поляковой: стало известно, где произошла авария

Авария, в которую вечером 19 августа попала украинская певица Оля Полякова со старшей дочерью, произошла не на территории Украины. В Одесской области, где могла находиться артистка, ДТП с участием Поляковой правоохранители не фиксировали. В то же время ряд деталей из видео, которое исполнительница обнародовала после аварии, указывает на Молдову.

Видео дня

Как сообщили OBOZ.UA в пресс-службе полиции Одесской области, на территории региона такого дорожно-транспортного происшествия не зафиксировано. В частности, именно в Одессе артистка должна была дать концерт 20 августа.

В то же время на одном из видео Поляковой на форме одного из врачей можно разглядеть символику Национального центра догоспитальной экстренной медицинской помощи Молдовы. Именно медики этой службы доставили дочь артистки Машу в больницу после аварии.

Еще одна деталь указывает на то, что ДТП произошло именно в Молдове. Автомобиль, на котором ехала Полякова с дочерью, имел номерные знаки молдавского, а не украинского образца.

Ночью они ехали на трансфере. Не исключено, что Полякова направлялась в аэропорт Кишинева, чтобы забрать дочь, которая живет в США, однако сама артистка пока не рассказывала, где именно произошла авария и куда они ехали.

В частности, на одном из кадров Полякова держала в руках загранпаспорт, из чего можно сделать вывод, что артистка действительно находилась за границей.

Подробности ДТП

Поздно вечером 19 августа Полякова сообщила, что вместе с дочерью попала в ДТП. По ее словам, в автомобиль, в котором они находились, врезалась другая машина, после чего их машина вылетела в кювет. Мария Полякова получила травму носа и повредила зубы.

"Мы только что попали в аварию, и Маша сломала нос. Короче, кто-то в нас врезался. Мы вылетели в кювет", – рассказала певица.

После столкновения Полякова показала автомобиль, который стал участником ДТП. На кадрах виден Mercedes с сильно поврежденной передней правой частью – у машины разбиты бампер и фары. Однако номерные знаки с автомобиля успели снять, либо их и вовсе не было.

Артистка также пыталась выяснить, кто сидел за рулем. Она подошла к мужчине, который стоял неподалеку и разговаривал по телефону, и начала обвинять его в аварии. Мужчина, в свою очередь, выбил смартфон из рук певицы.

После этого она кричала, что мужчина якобы был за рулем, и требовала снимать происходящее.

Впоследствии Полякова показала дочь, которую увозила машина скорой помощи. На лице девушки была видна травма носа.

В то же время певица не сообщила, в каком состоянии находился водитель автомобиля, в котором она сама ехала. Также пока нет официальной информации об обстоятельствах столкновения и виновнике аварии.

По словам Поляковой, ей рассказали, что за рулем Mercedes могла находиться девушка, которая якобы разворачивалась посреди дороги. Однако окончательно установить обстоятельства ДТП должна полиция.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оля Полякова, называвшая Украину "концлагерем", пригрозила судом известной ведущей и вновь наехала на украинцев.

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