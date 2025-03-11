'Получаю больше, чем на должности министра': Кулеба рассекретил, как зарабатывает после увольнения с госслужбы

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, благодаря чему получает средства после увольнения с государственной службы. По словам дипломата, определенную сумму денег ему удалось заработать после выпуска нескольких книг, однако основным источником доходов является преподавание в иностранных университетах и предоставление консалтинговых услуг компаниям.

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Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Славы Демина. Кулеба добавил, что сейчас получает гораздо больше заработков, чем во время госслужбы.

"Выпусти три книги, однако первая чисто академическая и существует только в научных библиотеках. Из двух есть роялти. Но в Украине ты не можешь жить за написание двух книг. Университет в Париже Sciences Po мне платит, Гарвард по контракту также должен платить. Плюс у меня есть компании, которым я предоставляю консалтинговые услуги, но не в Украине. Я принял принципиальное решение, что не буду пользоваться своей телефонной книжкой в Украине, я ею пользуюсь в мире", – поделился экс-глава МИД.

Пока Дмитрий Кулеба решил не рассекречивать, сколько зарабатывает в месяц. Общественный деятель отметил, что он частный предприниматель, поэтому декларирует все доходы. Однако дипломат признался: для комфортной жизни, оплаты всех базовых потребностей для себя и близких ему нужно около пяти тысяч долларов в месяц.

"Сейчас я зарабатываю гораздо больше, чем в должности министра иностранных дел Украины", – подытожил Кулеба.

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