'На себя почти не трачу': певец-воин Тамерлан рассекретил, сколько зарабатывает в месяц и на что тратит деньги

Украинский певец и бывший участник дуэта TamerlanAlena – Тамерлан, который после начала полномасштабной войны стал на защиту Родины, рассказал о своих доходах. По словам артиста, в среднем в месяц он зарабатывает более 5 тысяч долларов, а деньги обычно тратит на обеспечение комфортной жизни семьи и помощь военным.

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Средства исполнитель получает благодаря бизнесам и инвестициям в различные стартапы. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Славе Демину.

"Бизнес существует. Это несколько направлений, которые мы запускали в период коронавируса. Это сфера обслуживания. Мы завезли много торговых марок, которые сейчас очень активно продаются в сетях и с этого что-то "капает". Заработки приносят и какие-то отдельные проекты, которые мы запускаем и инвестируем в них. Это стартапы. Также до полномасштабного мы играли с недвижимостью. То есть инвестировали в дома на стадии строительства. В декабре 2021 года все продали. Зарабатываю по-разному, стараюсь не подсчитывать. Думаю, что в среднем это более 5 тысяч долларов", – поделился защитник.

Тамерлан рассказал, что ответственность за бытовые расходы, необходимые для комфортной жизни его семьи, лежит на нем. На оплату коммунальных платежей, учебного заведения для сына и другие базовые вещи артист тратит около 60-70 тысяч гривен в месяц. Как отметил певец, если у него остается определенная сумма средств, он тратит ее не на себя, а на помощь военным.

"Сейчас такой период, как у меня что-то остается, я постоянно пытаюсь заказать или закупить что-то для ребят. На себя я практически ничего не трачу", – рассказал исполнитель.

Кроме того, Тамерлан добавил, что не спонсирует творчество своей жены Алены Омаргалиевой. По словам исполнителя, его избранница самостоятельно занимается развитием своей карьеры, а он лишь иногда помогает ей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тамерлан раскрыл, что его больше всего удивило на Курщине и как живущая в России мама отреагировала на участие сына в наступлении.

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